Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
27.08.2026 13:28
Son Güncelleme: 27.08.2026 14:38
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Litvanya ekiplerinden Kauno Zalgiris ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Litvanya deplasmanında Kauno Zalgiris ile 3-0'lık ilk maçın rövanşına çıkacak. Beşiktaş, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAUNO ZALGİRİS-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Tv100'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
AVRUPA'DA 264. MAÇ
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Litvanya takımı Kauno Zalgiris'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 263 maçtan 102'sini kazandı.
Söz konusu mücadelelerin 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 111 müsabakada ise mağlup oldu.
Avrupa arenasında 356 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 395 gol gördü.
İLK MAÇI BEŞİKTAŞ 3-0 KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 90 dakika uzaklıkta olan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti.
SİYAH BEYAZLI TARAFTARLARIN ÖZLEMİ SONA ERECEK
Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine bu akşam son vermek istiyor.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
GEÇEN SEZON SHAKHTAR'A ELENMİŞTİ
Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28. sırada bitirerek defteri kapatmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiş, Konferans Ligi'nde ise Lausanne'a karşı tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememişti.