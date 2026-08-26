UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla geçen Beşiktaş, 2 farklı mağlubiyette bile turu geçen taraf olacak. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?