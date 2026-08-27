Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Litvanya deplasmanında Kauno Zalgiris ile 3-0'lık ilk maçın rövanşına çıkacak. Beşiktaş, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?