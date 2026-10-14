Kayseri için "Berbat" demişti, olay cevap. "Çapın yetmez, futbolcuları dövmüşsün"

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Kayserispor günleriyle ilgili kendisine sorulan bir soruya şu cevabı vermişti:

"Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak durum berbat. Bu bile hafif bir ifade. Birkaç yıldır hindistan cevizi suyu içiyorum, toparlanmama yardımcı oluyor ama şehirde bunu bulamıyorsunuz, piyasada yok. Penza'da (Rusya) ise kolayca bulabilirsiniz. Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok, herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar."