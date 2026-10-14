Kayseri için "Berbat" demişti, olay cevap. "Çapın yetmez, futbolcuları dövmüşsün"
14.10.2026 12:12
Son Güncelleme: 14.10.2026 12:20
Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu German Onugkha'nın sözlerine cevap verdi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden ancak düşmekten kurtulamayan Kayserispor, yeniden yükselmek için 1. Lig'de mücadele veriyor.
Ligde 22 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılıların eski futbolcusu German Onugkha, yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Rus futbolcunun açıklamalarına çok sert bir şekilde tepki gösterdi.
Çamlı; gazeteciler Metin Sönmez ve Olcay Düzgün’ün Hunat TV, Erciyes TV ve KAY TV ortak yayınında ekrana gelen "Laf Aramızda Değil" programında şöyle konuştu:
"SEN KAYSERİSPOR'UN PARASINI ALDIN"
"German Onugkha denen bir adam... Bu geçen bir paylaşım yapmış Kayseri ile ilgili. Ben bir şey söyleyeyim mi, Kayseri'nin sokaktaki iti ondan değerli benim için. Bu kadar! Sen, Kayserispor'un 1 milyon 100 bin euro'sunu aldın gittin, Kayserispor'a ne verdin?"
"DÖVMEDİĞİ FUTBOLCU KALMAMIŞ"
“Kayseri şehri sana kızacakken... Burada gelmişsin futbolcuları dövmüşsün. Burada yumruk atmadığı, dövmediği futbolcu kalmamış. Sporcu ahlakından yoksun. Oğlum senin haddine değil, çapın da yetmez.”
ONUGKHA NE DEMİŞTİ?
30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Kayserispor günleriyle ilgili kendisine sorulan bir soruya şu cevabı vermişti:
"Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak durum berbat. Bu bile hafif bir ifade. Birkaç yıldır hindistan cevizi suyu içiyorum, toparlanmama yardımcı oluyor ama şehirde bunu bulamıyorsunuz, piyasada yok. Penza'da (Rusya) ise kolayca bulabilirsiniz. Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok, herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar."