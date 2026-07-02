Kehanetleri Dünya Kupası'nı karıştırdı. "Elenecekler" dedi, Arjantinliler karşı atağa geçti
02.07.2026 14:51
Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın son kehaneti sonrası Arjantinliler sosyal medyada karşı atakta bulundu.
Son tahminlerinde her şey istediği gibi sonuçlanan Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'dan bu kez Arjantin ve şampiyonluk kehaneti geldi.
Bonsam bu kez Yeşil Burun Adaları-Arjantin maçı sonrası Messi ve takım arkadaşlarının Dünya Kupası'na veda edeceğini iddia etti. Bu açıklama bazı Arjantinli futbolseverler tarafından endişe yarattı.
Ganalı şamanın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Arjantinliler bu kehanetin başarısızlıkla sonuçlanması için kendi ritüellerine başvurdu.
Arjantinliler anulo mufa adını verdikleri ritüeli harekete geçirdi.
Bu ritüel, kötü şansı ve herhangi bir kötülüğün olumsuz sonuçlanması ve iyi şans getirmesi iiçin yapılıyor.
NE OLMUŞTU?
İngiltere-Gana maçı öncesi "Ganalı şaman" olarak bilinen Nana Kwaku Bonsam, İngiltere'nin forveti Harry Kane'i hedef aldığını ve onun üzerine çalıştığını ifade etmişti.
Bonsam, “Kane üzerine çalışıyorum, daha önce neler yapabileceğimi gösterdim. Onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık yaşatmayacağım ama ülkeme karşı iyi oynamasını engelleyeceğim. Onu durduracağım” demişti.
Bonsam'ın bu açıklamalarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kalmıştı.