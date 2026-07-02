Kehanetleri Dünya Kupası'nı karıştırdı. "Elenecekler" dedi, Arjantinliler karşı atağa geçti

Son tahminlerinde her şey istediği gibi sonuçlanan Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'dan bu kez Arjantin ve şampiyonluk kehaneti geldi.

Bonsam bu kez Yeşil Burun Adaları-Arjantin maçı sonrası Messi ve takım arkadaşlarının Dünya Kupası'na veda edeceğini iddia etti. Bu açıklama bazı Arjantinli futbolseverler tarafından endişe yarattı.