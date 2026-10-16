Kelechi Iheanacho, 1. Lig'i sallıyor. Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Jamie Vardy ile birlikte FA Cup, Community Shield zaferlerine imza atan Nijeryalı yıldız 2023-24 sezonunda da Leicester City'nin şampiyon olarak tekrar Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

Iheanacho'nun 2024'te İspanya'nın Sevilla takımına transfer olması ise kariyerinde önemli bir duraklamaya neden oldu. Kas sakatlıkları yüzünden yaz kampını kaçıran ve İspanyol futboluna adapte olmakta zorlanan Iheanacho forma giydiği 9 lig maçında gol atamadı.