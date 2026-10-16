Kelechi Iheanacho, 1. Lig'i sallıyor. Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı
16.10.2026 13:06
Bursaspor'un yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho, Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor deplasmanına çıkan Bursaspor, rakibini 3-0 mağlup etti.
Yeşil-beyazlıların yıldız futbolcusu Kelechi Iheanacho, karşılaşmada 2 gol - 1 asistlik performansıyla yine dikkat çekti.
Müsabakaya damga vuran Nijeryalı golcü, bu sezonki performansıyla da 1. Lig'de adından söz ettirdi.
30 yaşındaki futbolcu, Muğlaspor maçında attığı gollerle birlikte Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu da kırdı.
Iheanacho, Türk futbol tarihinde profesyonel ligde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Bu alandaki rekor daha önce 9'ar maçlar Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya aitti.
Oktay, 1962-6 sezonunda Galatasaray formasıyla bu rekoru elde etmişti. Sancaklı ise 1995-96 sezonunda Kocaelispor formasıyla peş peşe 9 maçta fileleri sarsmıştı.
IHEANACHO'NUN BURSASPOR'A UZANAN YOLCULUĞU
Geçen sezon İskoçya'da Celtic ile lig şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı golcü, transfer sezonunda Bursaspor'a geldi.
Kariyerine Manchester City alt yapısında başlayan Iheanacho, 2015-16 sezonunda 26 maçta 8 golle adından söz ettirmiş ve FA Cup şampiyonluğu kazanmıştı.
1 sezon sonra 25 milyon sterlin gibi yüksek bir bonservis bedeli ile Leicester City'nin yolunu tutan golcü futbolcu kariyerinin en parlak dönemini de burada yaşadı.
Jamie Vardy ile birlikte FA Cup, Community Shield zaferlerine imza atan Nijeryalı yıldız 2023-24 sezonunda da Leicester City'nin şampiyon olarak tekrar Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynamıştı.
Iheanacho'nun 2024'te İspanya'nın Sevilla takımına transfer olması ise kariyerinde önemli bir duraklamaya neden oldu. Kas sakatlıkları yüzünden yaz kampını kaçıran ve İspanyol futboluna adapte olmakta zorlanan Iheanacho forma giydiği 9 lig maçında gol atamadı.
Ara transferde Championship ekiplerinden Middlesbrough'ya kiralanan Nijeryalı, burada da bekleneni veremedi ve 2 Eylül 2025'te sözleşmesi feshedildi.
Bir sezonluk İskoçya macerasında da ligde attığı 9 golle Celtic'in lig şampiyonluğuna katkı veren Iheanacho'nun yeni durağı ise adeta küllerinden doğuş yapacağı Bursaspor oldu.