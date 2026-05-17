Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda patladı. "Bir an bile pişman olmayacağım"
17.05.2026 22:42
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Eyüpspor maçı sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin iki golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, müsabaka sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Aktürkoğlu'nun sözleri:
"BİR AN BİLE PİŞMAN OLMADIM"
"Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin."
"TARAFTARA VE CAMİAMA İNANIYORUM"
"Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şey de hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz."
"SENEYE ÇOK DAHA FARKLI ŞEYLER KONUŞACAĞIZ"
"Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Daha iyisini yapabilirdik, olmadı! Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız!"
"SÖZ VERİYORUM"
"Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çok mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum."
"TAKIM AYIRT ETMEDEN BİRLİKTELİK OLSUN"
"Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu. Dünya Kupası heyecanı farklı. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. Ülkemizin ve bizim buna ihtiyacımız var. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur. Orada da başarılı olacağız."