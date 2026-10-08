Kerem Demirbay olay yaratan sözlerinin çarpıtıldığını savundu

Demirbay'ın Galatasaray'ın üst üste 4 şampiyonluğu ile ilgili sorulara verdiği cevaplar şöyleydi:

Soru: "Galatasaray, ligi 4 senedir domine ediyor. Sence bunun temel sebebi ne? Hoca mı, kadro kalitesi mi, uyum mu, ikisi mi, sen direkt işin içindeydin."

Kerem Demirbay: "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Eski takım arkadaşlarımı çok seviyorum, iyi karakterler ama dışarıdan göründüğü gibi değil."

Soru: "Nasıl?"

Kerem Demirbay: “Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana. Ben bildiklerimi... neyse hayırlısı olsun herkes adına.”