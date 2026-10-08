Kerem Demirbay olay yaratan sözlerinin çarpıtıldığını savundu
08.10.2026 23:29
Özel bir röportajda Galatasaray'ın şampiyonlukları için "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar" diyen Kerem Demirbay tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Galatasaray'da 2023-25 sezonlarında forma giyip 2'si lig şampiyonluğu olmak üzere 4 kupa kazanan Kerem Demirbay, sarı-kırmızılardan Eyüpspor'a geçmiş, geçen sezonun devre arasında da Kasımpaşa ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Süper Lig'de de Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi Kerem Demirbay'ın bir röportajdaki açıklamaları olay oldu.
Demirbay'ın Galatasaray'ın üst üste 4 şampiyonluğu ile ilgili sorulara verdiği cevaplar şöyleydi:
Soru: "Galatasaray, ligi 4 senedir domine ediyor. Sence bunun temel sebebi ne? Hoca mı, kadro kalitesi mi, uyum mu, ikisi mi, sen direkt işin içindeydin."
Kerem Demirbay: "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Eski takım arkadaşlarımı çok seviyorum, iyi karakterler ama dışarıdan göründüğü gibi değil."
Soru: "Nasıl?"
Kerem Demirbay: “Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana. Ben bildiklerimi... neyse hayırlısı olsun herkes adına.”
TEPKİLER HEMEN ARDINDAN GELDİ
Bu sözlerin birlikte yayınlanması ile birlikte Kerem Demirbay'a sarı kırmızılı taraftarlardan büyük tepki geldi.
Kerem Demirbay da sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm.
Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim:
Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakârlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin iki yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım.
"YAŞADIĞIMIZ MADDİ MANEVİ ZORLUKLARI ANLATTIM"
Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu: Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm.
Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugün ise kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum."