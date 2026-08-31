"Kerem’in işi artık çok zor. Oğuz büyük kazanç" Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?
31.08.2026 08:50
Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda yenerek üst üste ikinci kez kazandı. Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?
"Alacağını aldı kenara çekildi"
“İlk devredeki golün pasını atan Oğuz Aydın devre başında N’Golo Kante çıkışlı hücumda bu kez golü atınca konu Fenerbahçe için maç kapanmış oldu. Alacağını almayı bilen kenara çekilince de maç, ülke normallerine, yani ‘izlemesi sıkıcı’ onlarca mücadeleden birine döndü. Samsun, ikinci devrede de üstelik bu kez iki farkla gerideyken topu eveledi, geveledi durdu. Her hangi bir şey denemeye niyetli, dolayısıyla da çalışmış görünmüyorlardı. Biz hep birlikte sıkılırken Fenerbahçe üst üste üçüncü maçını da kazandı.”
(Cem Dizdar - Fanatik)
"Oğuz büyük kazanç"
“3'üncü dakikadaki Vedat'ın golünden sonra ciddi bir pozisyon zenginliği vardı. Kaçanları göz önüne alırsak devre çok farklı skorla biterdi. İkinci gol gelmeyince yorgunluğu da göz önüne alırsak zor bir ikinci yarı olabilirdi. Ama devrenin hemen başında Oğuz'un attığı golle takım tamamen rahatladı. Ondan sonra oyunu geride kabul edip aktif dinlenmeye ve alan daraltan savunma kurgusuyla istedikleri gibi idare ettiler. Sadece 1 pozisyon verildi. O da tesadüf sonucuydu. Gelelim genel gözlemlerime; şu anda en büyük transfer kazancı Oğuz Aydın!”
(Ömer Üründül - Sabah)
Greenwood’un rolü
“İrfan Can Kahveci forvet arkasında fizik olarak zayıf kalınca Samsun toparlanıp merkezden rahat top getirdi. Aslında Samsun’un bu çıkışları Fenerbahçe’nin oyununda bazı temel taşları yerinden oynattı. Fenerbahçe’nin oyun kalitesini hayli yukarılara çeken Greenwood, sağda başladığı maçın 20. dakikasından sonra İrfan Can ile yer değiştirip merkeze geçti, İrfan ise sağ kenarda oynadı. Greenwood solda Brown ve Oğuz ile pas alışverişini düzenledi, hızlandırdı, Vedat’ı besledi. Deyim yerindeyse Samsunspor savunmasının sağ tarafını elbirliğiyle çökerttiler.”
(Serkan Akcan - Fanatik)
"Kerem’in işi artık çok zor"
“Açıkçası Oğuz böyle oynamaya devam ederse, Kerem'den formayı alır. Çünkü Fenerbahçe'nin sadece yetenekli değil, aynı zamanda oyunun iki yönünde de sorumluluk alan kanat oyuncularına ihtiyacı var. Oğuz şu anda bu ihtiyacı karşılayan isimlerden biri gibi görünüyor. Aslında Fenerbahçe'nin Samsun'daki görüntüsünü tek bir cümleyle özetlemek mümkün: Gerektiğinde hızlandı, gerektiğinde frene bastı.”
(Murat Özbostan - Sabah)
"Senfoni"
“Bir hafta önce Fenerbahçe’nin hem Lyon hem Samsunspor maçından hasarsız çıkacağını söyleyen olsaydı muhtemelen inanmazdık. Ama işte Fenerbahçe’nin tecrübesi böyle bir şey. Ne demişler acemiler uyum arar, tecrübeliler senfoni çalar. Fenerbahçe, Lyon’dan yorgun geldi. O yüzden maçın ilk dakikalarında bastırıp skoru elde edip rahat bir maç çıkarmak istedi. Vedat hazırlanışıyla müthiş klas bir gol attı.”
(Halil Özer - Milliyet)
"Oğuz’dan şiir gibi futbol"
“F.Bahçe’nin en sıkıntılı deplasmanlarından birisi Samsun. Tarihte de öyle, son 3 sezondur da öyle. İşte bu deplasmanda yine sahne aldı Oğuz. Attı, attırdı. Şiir gibi bir futbol oynadı. Zor deplasmanın kolay hale gelmesini sağladı. Greenwood ve Vedat ile öyle bir birliktelik oluşturdu ki, Fenerbahçe ilk yarıda maçı bitirebilirdi.”
(Mert Aydın - Milliyet)