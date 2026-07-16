Kimileri tarihin içinde yürür, kimileri tarihi değiştirir. Icardi'nin ayrılığındaki kırılma noktası
16.07.2026 08:45
Son Güncelleme: 16.07.2026 09:13
Mauro Icardi, büyük etki bıraktığı Galatasaray'dan sessiz ve sakin bir şekilde ayrıldı. Okan Buruk'tan ilk açıklama geldi. İşte veda mesajı ve Icardi'nin sarı kırmızılılardaki hikayesi...
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki 4 yıl süren aşk hikayesi noktalandı.
Sözleşmesi yenilenmeyen Arjantinli yıldızın Galatasaray'la yaşadığı aşk hikayesi sona erdi. Geride bırakılan 4 sezondan ise sayısız gol, birçok rekor ve 4 Süper Lig şampiyonluğu kaldı.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren takım kaptanına, "Böyle bir aşk unutulmaz" sözleriyle veda etti.
Galatasaray'ın 13. sırada tamamladığı, lig tarihindeki en başarısız sezonunun ardından kiralık olarak takıma katılan Icardi, 4 yıl sürecek başarı öyküsünün başrolü olma görevini hemen üstlendi.
Attığı gollerle takımını zirveye taşıyan Arjantinli, sarı renge boyattığı saçlarıyla da ülkedeki imaj trendlerini belirledi.
Galatasaray, 2022-23 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyon olarak noktalarken,, Icardi kaydettiği 22 golle kazanılan kupadaki aslan payının sahibi oldu.
Sarı kırmızılı yönetim, yaz aylarında yürüttüğü çalışmanın ardından Icardi'yi bonservisiyle kadroya kattı. Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak üst üste ikinci şampiyonluğuna uzanırken yıldızı Mauro Icardi de 25 kez fileleri sarsarak gol krallığı unvanının sahibi oldu.
KIRILMA NOKTASI
Icardi'nin Galatasaray'daki üçüncü sezonu öncesi sarı-kırmızılılar, takıma bir diğer yıldız golcü Victor Osimhen'i kiralık kontratla ekledi.
Sarı-kırmızılılar, iki yıldızının ileri uçta oynadığı çift forvetli dizilişle sezona başlarken,, Icardi'nin Tottenham ile oynanan Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık, aşk hikayesindeki ilk kırılma noktasını oluşturdu.
Arjantinli yıldız sezonun kalan kısmında forma giyemezken Osimhen'in önderlik ettiği Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna ulaştı ve armasının üstüne 5. yıldızı takmayı başardı.
Galatasaray geride kalan sezona başlarken sağlığına kavuşan Icardi, takımdan ayrılan Fernando Muslera'dan boşalan kaptanlık pazubendinin de sahibi oldu. Fakat eski formundan uzak gözüken Arjantinli golcü, sezonun büyük bir bölümünde Victor Osimhen'in ardında yedek kulübesinde oturdu.
Yeni üstlendiği rolünde de goller atmayı sürdüren Icardi'nin 14 kez fileleri sarstığı sezonu Galatasaray üst üste 4., toplamda 26. kez Süper Lig şampiyonu olarak noktaladı.
"BİR FUTBOL İKONUNA VEDA"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek, önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli sarı-kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray Teknik Direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral."
Galatasaray formasını 134 maçta giyen Arjantinli, 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu.
Sarı-kırmızılılarda 4 sezon top koşturan Icardi, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kimileri tarihin içinde yürür, kimileri tarihi değiştirir. Icardi ise Galatasaray'a,, Galatasaray'ın tarihine geçerek veda ediyor.