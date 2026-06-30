Kimse onları favori göstermedi, rüyaları devam ediyor. Mucize sonrası dikkat çeken an
30.06.2026 11:19
Dünya Kupası'nda Hollanda karşısında favori gösterilmeyen Fas, zafere ulaştı. Penaltılar öncesi ve maç sonu dikkat çeken anlar yaşandı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.
Monterrey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı golle öne geçen Hollanda karşısında 90+1. dakikada Diop'un golüyle skoru eşitleyen Fas, uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu.
SECDEYLE KUTLADILAR
Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.
Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde etti. Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua edildi
Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.
Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.
RÜYA DEVAM EDİYOR
2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, 2026'da da başarılı performansıyla dikkati çekti.
Hırvatistan'a mağlup olarak 2022'yi 4. tamamlayan Fas, Brezilya'yla 1-1 berabere kalarak başladığı 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi de 4-2 yenerek 7 puanla son 32'ye adını yazdırmayı başardı.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 8 maçı da kazanarak grubunu namağlup tamamlayan Fas, son 16'da Kanada'yı da geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.
Kanada ile Fas arasındaki son 16 turu karşılaşması Houston Stadı'nda oynanacak.