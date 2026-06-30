Kimse onları favori göstermedi, rüyaları devam ediyor. Mucize sonrası dikkat çeken an

Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde etti. Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua edildi

Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.