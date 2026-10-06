"Kimseden özür dilemiyorum" açıklaması sonrası kararını verdi

"Cris isterse ve Al Nassr'da oynuyorsa bir sonraki kadroda yer alacak. Bu kadro açıklanmadan önce konuştuk, bir sonraki açıklanmadan önce de konuşabiliriz. Ama karar verecek olan Cris.

Ben teknik direktörüm, kimi istersem onu çağırırım. Kimi kadroya almak istediğimi veya kimin oynayacağı konusunda kimseden fikir almam. "