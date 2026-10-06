"Kimseden özür dilemiyorum" açıklaması sonrası kararını verdi
06.10.2026 14:48
Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan gerilim sonrası yıldız futbolcu milli takım kararını verdi.
Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan gerilim sürüyor.
Jesus'un son açıklamaları krizi tırmandırdı. Yıldız futbolcunun milli takıma dönüp dönmeyeceği netlik kazandı.
HOCA GİDENE KADAR DÖNMEYECEK
CNN Portugal'ın haberine göre; 41 yaşındaki Ronaldo, milli takım kararını verdi.
Ronado, Jesus teknik direktör olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na dönmeyeceğini yetkililere bildirdi.
"KİMSEDEN ÖZÜR DİLEMİYORUM"
Jesus son basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kimseden özür dilemiyorum. Bütün bunlara yol açan mesele, oyuncunun ısınıyor olmasıydı. Sorumluluğu karara ve yaşananlara bağlıyorum. Ama ne için özür dilemek! Kimden? Bu yalan. Neyin özrü? Özür dilemeyi gerektiren konu neydi?"
"Cris isterse ve Al Nassr'da oynuyorsa bir sonraki kadroda yer alacak. Bu kadro açıklanmadan önce konuştuk, bir sonraki açıklanmadan önce de konuşabiliriz. Ama karar verecek olan Cris.
Ben teknik direktörüm, kimi istersem onu çağırırım. Kimi kadroya almak istediğimi veya kimin oynayacağı konusunda kimseden fikir almam. "
NE OLMUŞTU?
Norveç karşısında yedek kulübesinde oturan efsane futbolcu, teknik direktörüne tepki gösterdi.
41 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen maçtan sonra yapılan iki antrenmana da çıkmamasının ardından milli takım kampını terk etti.
“GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM”
Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, ''Teknik direktörün basın toplantısı sonrasında, Federasyon başkanı ile yaptığım görüşme sonucu kamptan ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımın hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.
6 AY MEN CEZASI RİSKİ
Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin sonuçları olabilir.
Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular 1 ila 6 ay arasında men cezası ve para cezası alabiliyor.