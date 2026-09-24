Kimsenin bilmediği transferi açıkladı. "Türkiye'ye getirdik"

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Adalı, "Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler. Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez. Bitmez yani. Bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar." açıklamasında bulunmştu.