Kimsenin bilmediği transferi açıkladı. "Türkiye'ye getirdik"
24.09.2026 09:05
Taraftara transfer müjdesi veren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hapoel Beer Sheva maçını Gürcistan'da oynayacaklarını açıkladı.
Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
A Spor yayınında konuşan Adalı,, Süper Lig'deki hakem yönetimlerini eleştirmeyi sürdürdü.
Adalı, "Her maçtan sonra hakem konuşmaktan biz memnun falan değiliz. Beşiktaş'ın gücünü de denemesinler. Ondan sonra otururuz hep beraber üzülürüz." dedi.
Siyah-beyazlıların mali durumuna da değinen Adalı, "İstediğimiz an Bankalar Birliği'nden çıkarız." dedi.
Beşiktaş Başkanı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Hapoel Beer Sheva maçının Gürcistan'da seyircili olarak oynanacağını da açıkladı.
Tüpraş Stadı'nın kapasitesini 4bin 500 seyirci daha artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Adalı, milli aranın ardından takımın daha iyi bir performans sergileyeceğini de sözlerine ekledi.
Adalı, taraftara transfer müjdesi de verdi.
Beşiktaş Başkanı şu ifadeleri kullandı:
“Belarus'tan altyapımıza 16-17 yaşlarında bir oyuncu getirdik. Ancak daha çok çalışması gerekiyor. Şu an için İlhan seviyesinde değil.”
GENEL KURULA GİDECEKLER
Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı almıştı.
Siyah-beyazlılarda seçim 27 Eylül’de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim’de yapılacak.
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı tek adayla devam edecek.Adalı, başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştı.
MAÇ SONU İSYAN ETMİŞTİ
Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Adalı, "Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler. Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez. Bitmez yani. Bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar." açıklamasında bulunmştu.