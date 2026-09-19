Kırmızı kart gören Okan Buruk'tan ilk sözler. "İsteyerek attı"
19.09.2026 22:36
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Papara Park'taki müsabakadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 72. dakikasında kırmızı kart gördü.
Deneyimli çalıştırıcı, hakem Batuhan Kolak'ın kararına ilişkin beIN Sports'a konuştu.
"İSTEYEREK ATTI"
Buruk, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." dedi.