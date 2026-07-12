Kırmızı kart olayı sonrası tartışmaları alevlendirecek karar

Dünya Kupası'nda ABD'li yıldız golcü Folarin Balogun'un kırmızı kart cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ertelendi.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu yaşananların ardından tepkiler peş peşe gelirken UEFA ve bazı FIFA üyeleri harekete geçti.



FIFA'nın bir oyuncu ve bir ülkeyi kayırmaya çalıştığı algısı Infantino'nun sonu olabilir. UEFA ve FIFA Yürütme Kurulu'nun bazı üyeleri, Başkan Infantino'nun istifasını istiyor.