Kırmızı kart olayı sonrası tartışmaları alevlendirecek karar
12.07.2026 16:29
İptal edilen kırmızı kart sonrası hedefte olan FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası için çok konuşulacak bir karar almaya hazırlanıyor.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nda takım sayısının 32'de 48'e çıkarmasına karar vermişti.
48 takımlı turnuvadan olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Infantino, 2030'da bambaşka bir uygulamaya geçecek.
Infantino, 48 takımlı 2026 Dünya Kupası'nın olumlu geri dönüşler almasının ardından 2026'da takım sayısına 16 ülke daha ekleyecek.
The Athletic'in haberine göre; Bu uygulamayla turnuvadaki takım sayısı 64'e çıkacak.
2030 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?
2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacak.
Bu organizasyonda bir ilk de yaşanacak. Kupanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.
Bu 6 ülke de otomatik olarak turnuvaya katılım hakkı kazanacak.
NE OLMUŞTU?
Dünya Kupası'nda ABD'li yıldız golcü Folarin Balogun'un kırmızı kart cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ertelendi.
Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Bu yaşananların ardından tepkiler peş peşe gelirken UEFA ve bazı FIFA üyeleri harekete geçti.
FIFA'nın bir oyuncu ve bir ülkeyi kayırmaya çalıştığı algısı Infantino'nun sonu olabilir. UEFA ve FIFA Yürütme Kurulu'nun bazı üyeleri, Başkan Infantino'nun istifasını istiyor.