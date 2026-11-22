Mert Aydın/Milliyet: "Dün akşam Emre Belözoğlu, Lukaku ile başlarken İsmail hocanın son döneminde başlayan yanlışı devam ettirdi. Vedat’ı sonradan oyuna almak tabii ki bir plan ama pozisyon vermediği için morallenen Kocaelispor gibi iyi bir takıma karşı risk. Guendouzi’nin top kayıpları, takımın öne gidememesi derken ilk yarıyı harcadı Fenerbahçe. Aslında kabul edelim ki Kocaelispor da aynı şekilde.

İkinci yarıda Vedat hamlesi ve baskı derken gelen golün keyfini bile çıkaramadı Fenerbahçe. Semedo’nun sakarca yaptığı penaltı belki de bu oyuncunun taraftar gözündeki sıkıntılı duruşunu pekiştirdi. Bunun şokunu atlatamadan gelen frikik golü. Fenerbahçe barajının amatörlüğü de cabası. Greenwood’un golü ancak beraberliğe yetti ama artık iş işten geçti. Artık ortada çift haneli bir puan farkı ve zirveyle arada başka takımlar da var. Açıkçası dün Ederson ve Oğuz dışında maçın içine girebilen Fenerbahçeli oyuncu bulabilmek çok zordu.. Emre Hoca, bu takımı Shakhtar maçına nasıl hazırlayacak merak ediyorum."