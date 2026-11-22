Kocaelispor beraberliği sonrası Fenerbahçe için olay kehanet. "Artık mümkün değil"
22.11.2026 09:23
Son Güncelleme: 22.11.2026 09:24
Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile berabere kaldığı maçın ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 geriye düşse de son dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu skorun ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e çıkan sarı-lacivertliler için spor yazarlarından dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
İşte yapılan yorumlar:
"İHTİMAL DAHİLİNDE GÖZÜKMÜYOR"
Abdullah Ercan/Takvim: "Fenerbahçe'de oyun anlamında değişen hiçbir şey yok. Lige havlu atmasına ramak kaldı. Çorum maçı yalancı bir rüzgardı. Fenerbahçe pozisyona giremiyor, oyuna hükmediyor. Çok yanılacağımı düşünmüyorum ama kaybedilecek bir yıl daha olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin forveti Romelu Lukaku ilk yarıda pozisyona giremiyor. Emre hocanın bu oyunu düzeltip sürdürülebilir bir yapıya taşıması imkan dahilinde gözükmüyor."
"FENERBAHÇE PERONDA BEKLİYOR"
Serkan Akcan/Fanatik: "Skriniar’ın duran top organizasyonundaki klas golü olmasa, çok daha büyük bir kriz yaşayabilirdi. Ancak Semedo, yaptığı acemice penaltıyla bir çuval inciri berbat etti. Berkan’ın golü Kocaelispor’un enerjisini yükseltti. Ardından Maglica sahneye çıktı. Barajın altından, Messi’yi aratmayan muhteşem frikik golüyle takımını öne geçirdi. Barajın arkasına yatan oyuncunun önemini bir kez daha hatırlattı. Greenwood’un son dakikalardaki golü Fenerbahçe’yi mağlubiyetten kurtarmış olabilir. Ancak rakipler kazanıyor, puan farkı açılıyor. Şampiyonluk yarışında her kayıp daha ağır hale geliyor. Tren hareket ediyor, Fenerbahçe ise hala peronda bekliyor."
"İŞ İŞTEN GEÇTİ"
Mert Aydın/Milliyet: "Dün akşam Emre Belözoğlu, Lukaku ile başlarken İsmail hocanın son döneminde başlayan yanlışı devam ettirdi. Vedat’ı sonradan oyuna almak tabii ki bir plan ama pozisyon vermediği için morallenen Kocaelispor gibi iyi bir takıma karşı risk. Guendouzi’nin top kayıpları, takımın öne gidememesi derken ilk yarıyı harcadı Fenerbahçe. Aslında kabul edelim ki Kocaelispor da aynı şekilde.
İkinci yarıda Vedat hamlesi ve baskı derken gelen golün keyfini bile çıkaramadı Fenerbahçe. Semedo’nun sakarca yaptığı penaltı belki de bu oyuncunun taraftar gözündeki sıkıntılı duruşunu pekiştirdi. Bunun şokunu atlatamadan gelen frikik golü. Fenerbahçe barajının amatörlüğü de cabası. Greenwood’un golü ancak beraberliğe yetti ama artık iş işten geçti. Artık ortada çift haneli bir puan farkı ve zirveyle arada başka takımlar da var. Açıkçası dün Ederson ve Oğuz dışında maçın içine girebilen Fenerbahçeli oyuncu bulabilmek çok zordu.. Emre Hoca, bu takımı Shakhtar maçına nasıl hazırlayacak merak ediyorum."
"ÇİLE SEZONU OLACAK"
Emre Bol/Fotomaç: "Bence Emre hocanın bu konunun üzerine dikkatle düşünmesi gerekir. Yine koskoca bir 45 dakikanın çöpe atıldığı bir ilk yarı izledik. Kocaelispor'un oynadığı Fenerbahçe'nin izlediği bir ilk yarı… Hem de şampiyonluk yarışında yarım puan kaybetme kredisi olmadığı halde ortaya koyulan kötü oyun düşündürücü… Biraz Ederson biraz Oğuz gerisi hikaye! Kocaelispor gibi iyi kapatan, iyi çıkan bir takımla bu kadar az adamla mücadele edemezsin. İkinci daha derli toplu bir Fenerbahçe vardı.
Skriniar'ın kendisinin dahi şaşırdığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, Oğuz'la farkı attırma şanslarını geri tepti. Ardından gelen Kocaelispor golleri şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Yenilen 2. golde barajın altına kimsenin yatmaması büyük hataydı. Maglıca'nın o mesafeden topu kaldırması mümkün değildi. Yine de önlem alınmadı. Emre hoca 14 kişilik teknik ekiple geldi. Bir kişinin bile müdahale etmemesi inanılmaz! Artık bu sezon Fenerbahçe için çile sezonu olacak. Erken havlu atanlar kervanının yeni üyesi Fenerbahçe oldu."
"ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"
Ömer Üründül/Sabah: "Fenerbahçe yenilgiden uzatma bölümünde attığı golle kurtuldu. Puan kaybetmeye tahammülü olmayan takımın bu beraberlikle ligde değil şampiyonluk, artık ilk 3'e girmesi de mümkün değil. Emre Belözoğlu, teknik adam olarak büyük hata yaptı. Sonra da Fenerbahçe ikinci yarıda öne geçtikten sonra futbolcuların tümüne yakını arka arkaya büyük takıma yakışmayan amatörce hatalar yaptılar. Önce ani atakta kaleci Serhat'ın hatasında Oğuz maçı bitirecek net pozisyona girdi. Kendisi golü rahatlıkla atabilirdi. Pas vermek istedi, onu da beceremedi.
Daha sonra Semedo bir penaltı hediye etti. Futbolcuların ruh halini gösteren kare ise hakemin VAR ile birlikte verdiği penaltıda itirazlardan 3 sarı kart gördüler. Ardından Kocaelispor bir frikik kazandı. Kurulan barajın arkasına bir futbolcunun yatmaması ve hepsinin erken zıplaması büyük hataydı. Bu, amatör maçlarda bile olmaz. Sonra skor dezavantajına düşüldü. Son dönemdeki baskıda da uzatmada beraberlik geldi. Ama bana göre kayıp çok büyük.
Bir diğer nokta da Fenerbahçe'de milli maç aralarında İstanbul'da kalan futbolcular iyi çalıştırılmıyor ya da kendilerine hiç bakmıyorlar. Güzel bir gol attı ama Greenwood da kesinlikle fizik olarak hazır değil. Guendouzi ve İrfan Can da geriye gitmişler."