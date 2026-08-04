Kocaelispor'da Habib Keita krizi. Aşık oldu, kulübü terk etti
04.08.2026 16:15
Son Güncelleme: 04.08.2026 16:15
Yeni sezon hazırlıkları devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a "aşk" damga vurdu. Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita’nın bir kıza aşık olunca takımdan ayrıldığı ortaya çıktı.
Kocaelispor futbolcusu Habib Keita aşık olduğu için takımdan ayrılmış.
Kulüp Başkanı Recep Durul, Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita’nın takımdan izinsiz bir şekilde ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"AKIL TUTULMASI DİYEBİLİRİZ"
Başkan Durul “Keita’nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz." diyerek tepki gösterdikten sonra şunları anlattı:
“Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye’de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok.”
Habib Ali Keita, 2025-2026 sezonunda Fransa’nın Clermont Foot 63 takımından kiralık olarak Kocaelispor’a gelmiş, sezon sonunda kulüp satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Oyuncunun kente dönmemesi krize neden olmuştu.