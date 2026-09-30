Konya'da Filistin için oynadılar. Dünyaya en anlamlı mesajı skorboarddan verdiler
30.09.2026 23:17
Karşılaşma hayatları yarım kalan yüzbinlerce Filistinli için 89.59'da bitirildi. Konyalılar Filistin Milli Takımı'nı bağırlarına bastılar. Tribünler Türkiye ve Filistin bayrakları ile donatıldı.
Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçı ilk yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın golleri Konyaspor’dan Mostafa Mohamed ile Melih İbrahimoğlu’ndan gelirken, Filistin Milli Takımı’nın 2 golünü de Mohammed Sandouqa kaydetti. Karşılaşmanın son düdüğü ise Filistin’de hayatları yarım kalan insanlar adına 89’uncu dakikada çaldı. Skorbordlarda 'Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir' yazıldı.
STAT TIKLIM TIKLIM DOLDU
Büyük ilgi gören maç öncesinde Filistin Milli Takımı oyuncuları sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Stadı dolduran futbolseverler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin marş ve ezgilerine eşlik etti.
Tribünde üzerinde "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak" yazısı ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sporcular ile gazetecilerin yer aldığı dev pankartlar açıldı. Sahanın zeminine barış ve özgürlüğü temsil eden beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemelerinin yer aldığı aldığı pankart serildi.
GÖZ YAŞARTAN KAREOGRAFİLER SERGİLENDİ
Doğu tribününde ise İsrail'e karşı 2000 yılında İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra, Filistin direnişinin ve özgürlük mücadelesinin sembolü Hanzala ile Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden torunu Rim'i kucağında tutan ve "Ruhumun ruhu" sözleriyle seven Filistinli dede Halid Nebhan'ın yer aldığı kareografi açıldı.
Öte yandan saha kenarından çok sayıda beyaz güvercin salındı. Seranomiye futbolcular, Gazzeli çocuklarla çıktı. Her iki takımın oyuncuları tribünleri birlikte selamladı. Maç öncesi tribünlerden Filistinli çocuklar için binlerce oyuncak sahaya fırlatıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, maç sonrası şu mesajla Filistin'e desteğini yineledi: "Bu akşam Konya’mızda, Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı’nın yaptığı dostluk maçı, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur. Bu anlamlı maç için ülkemize gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin Millî Futbol Takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz.
BİLAL ERDOĞAN. “BURASI SİZİN EVİNİZ"
Karşılaşma öncesinde stattakilere seslenen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kentte Filistin Günü dolayısıyla çeşitli programların düzenlendiğini söyledi.
Erdoğan, Filistin Milli Takımı ile Konyaspor maçıyla ilgili, "Biz 'Burası sizin de eviniz.' diyoruz. Filistinli kardeşlerimize 'Sahipsiz değilsiniz' mesajı veriyoruz. 'Herkes sessiz kalsa da Türkiye, bu soykırıma sessiz kalmayacak.' diyoruz. Çocuklar yaşayabilsin, okullarına gidebilsin, bölgede barış olsun diye soykırımcı, zalim İsrail'in durdurulmasını istiyoruz ve masum Filistin halkının kendi vatanında özgürce yaşamasını istiyoruz. Kudüs ve Filistin özgür olana kadar susmayacağız. Çalışmaya, hatırlamaya, hatırlatmaya ve zalimler için dünyayı dar etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.