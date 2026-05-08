Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3 puana Şampiyonlar Ligi garanti
08.05.2026 10:11
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor ile şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk maçları oynanacak. Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Galatasaray ise sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Her maça mutlak galibiyet için çıkan Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kazanıp, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi akşamı TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
3 PUANA ŞAMPİYONLAR LİGİ GARANTİ
Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.
Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.
Kaleci Ederson cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak.
Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise yarın takımdaki yerini alabilecek.
5 İSİM KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.
Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.
Bu futbolcuların yarınki maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.