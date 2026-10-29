Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cimbom seriyi sürdürmek istiyor
29.10.2026 11:15
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Konyaspor küme hattından uzaklaşmak isterken, Galatasaray ise liderliğini sürdürmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele öncesinde ise futbolseverler mücadelenin ne zaman, saat kaçta oynanacağını merak ediyor.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
2 PUAN FARKLA LİDER
Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi.
Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.
KAPTAN ABDÜLKERİM MAÇTA YOK
Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, yarınki müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.
Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.
BARIŞ ALPER YILMAZ RİSKE EDİLMEYEBİLİR
Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.
Barış Alper, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın büyük bölümünde 90 dakika sahada kalırken A Milli Takım'da ise 4 müsabakanın 3'ünde süre aldı.
GALATASARAY'DA 3 İSİM KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, yarınki karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.
OSİMHEN GALATASARAY'I SIRTLIYOR
Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki gol yükünü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sırtladı.
Ligde 19 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Yıldız santrforu, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara izledi. Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer gollük katkı verdi.