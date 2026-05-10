Kötü başladı rüyaya dönüştü, eleştirilere rağmen Dursun Özbek arkasında durdu
10.05.2026 11:27
Son Güncelleme: 10.05.2026 11:33
Dört sene üst üste şampiyon olmayı başaran Galatasaray'dan Okan Buruk adını tarihe yazdırdı. Kötü başlayan Buruk'a yapılan eleştirilere rağmen Dursun Özbek arkasında durdu. İşte Buruk'un sezon sezon yaşadıkları...
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 26 yıl sonra yeniden tarih yazdı.
2021-2022 sezonunun ardından göreve gelen teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, sonrasındaki 4 sezon üst üste şampiyonluk ipini önde göğüsledi.
Buruk, futbol oynadığı dönemde yaşadığı 4 sezonluk şampiyonluk serisini teknik adam olarak da yaşadı.
TERİM'İN REKORUNU EGALE ETTİ
Buruk yönetiminde 4 şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in rekoru egale edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Buruk, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 sezonuyla başlayıp 1999-2000 sezonuyla tamamlanan 4 sezonluk şampiyonluk serisinde futbolcu olarak görev yapmıştı.
İLK SEZONUNDA KÜLLERİNDEN DOĞDU
Buruk, tarihinin en kötü sezonunun ardından başına geçtiği Galatasaray'ı tarihi başarıya taşıdı.
Büyük bir travma yaşayan kadroya Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı gibi sonraki yıllara da damga vuracak önemli oyuncular transfer edildi.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada galibiyet alsa da ikinci hafta sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iç saha mücadelesi 1-0 kaybedilirken, golde yeni transfer Abdülkerim Bardakcı'nın hatası camiayı bir anda umutsuzluğa sürükledi.
Galatasaray, sezonun ilk 4 maçında sadece 2 galibiyet alırken akıllarda Buruk ve oyuncularına yönelik soru işaretleri oluştu. Ligin 9. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 8, 10 ve 11. haftalarda 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. "Cimbom" 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamladı. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, eleştirilerin dozunun giderek arttığı teknik direktör Buruk ve ekibinin arkasında durdu.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetimindeki ilk sezonunu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamladı.
İKİNCİ SEZON REKOR PUAN GELDİ
Buruk yönetimindeki Galatasaray, ikinci sezonda rekor puanla şampiyonluk kazandı.
Şampiyon kadrosuna Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, yine Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına girdi.
Galatasaray, 20 takımla oynanan sezonda 102 puan toplayarak Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırarak mutlu sona ulaştı.
ÜÇÜNCÜ SEZON AÇIK ARA GELEN ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu açık ara puan farkıyla elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda yine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdi. Başarılı kadrosuna Victor Osimhen, Gabriel Sara, Roland Sallai, Mario Lemina ve Eren Elmalı gibi katkı veren oyuncuları kattı. İyi bir sezon geçiren "Cimbom" sezonu 95 puanla ilk sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler ise şampiyonun 11 puan gerisinde 84 puanla ikinci oldu.
Galatasaray, bu başarıyla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu şampiyonlukla Türkiye'de formasına 5. yıldızı takma hakkı elde eden ilk takım ünvanını aldı.
RAKİPLERLE FARKI AÇTI
Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk yaşayan Galatasaray, şampiyonluk sayısını 26'ya çıkardı.
Galatasaray; Fenerbahçe'ye 7, Beşiktaş'a 10, Trabzonspor'a ise 19 şampiyonluk farkı attı.
ŞAMPİYONLUK SONRASI İMZA GELİYOR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezonun yol haritasını belirledi.
23 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan Özbek, seçimi kazandıktan sonra teknik direktör Okan Buruk’la iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.