Krizin ardından gelen ceza, emeklilik getirdi. Ronaldo veda etti
05.11.2026 13:50
Son Güncelleme: 05.11.2026 14:00
Teknik direktör Jorge Jesus ile kriz yaşayan ve ceza alan Cristiano Ronaldo milli takıma veda etti.
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurdu.
Ronaldo veda mesajında Portekiz halkına seslendi.
Ronaldo, milli takım kariyerini bir rüya olarak vurgulayarak Portekizlilere teşekkür etti ve 7 numaraya vurgu yaptı.
"FORMAYI GERİ VERME GÜNÜ"
Yıldız golcü şu ifadeleri kullandı:
"Portekizlilere,
Hepimizin milli takımının 7 numaralı formasını geri verme günü geldi. Bu formayı hiçbir zaman sadece kendime ait hissetmedim. Ancak 23 yıl boyunca onu giyme, savunma ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlara götürme ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahip oldum.
Bu kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararlar sadece akılla değil, kalple de alınır. Ağustos 2003’te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuk sona erdi."
"ACI ÇEKTİM"
"Geriye dönüp milli takımda yaşadıklarımı düşündüğümde, sadece maçları, golleri, rekorları ya da kupaları görmüyorum. İnsanları görüyorum. 90 dakika boyunca Portekiz’i biraz daha yakın hisseden gurbetçileri görüyorum. Şahsen hiç tanışmadığım, ama hayatımın bir parçası olan milyonlarca Portekizliyi görüyorum. Çünkü sonuçta futbol, bir oyundan çok daha fazlasıdır. Futbol, insanlardır.
Milli takımdaki tüm kariyerim boyunca sınırlarımı aşmaya çalıştım. Kazanmak istedim, en iyi olmak istedim, tarihe geçmek istedim. Kendime karşı her zaman titiz oldum. Her zaman daha fazlasını istedim, her zaman daha uzağa gidebileceğimize inandım. Ve bu forma için elimden gelen her şeyi verdim.
Mükemmel öğleden sonraları ve geceler oldu, asla unutmayacağım zaferler oldu, bugün bile hatırlamakta zorlandığım yenilgiler oldu. Ben de başarısız oldum, acı çektim, Portekizlilere o kadar çok istedikleri şeyi veremediğim anlar da oldu. Ama asla pes etmedim. Ve her şeyden öte, Portekiz’i temsil etmekten duyduğum gururu hiçbir zaman yitirmedim.
Ve Portekizlilere... Dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm Portekizlilere son bir şey söylemek istiyorum. Her zaman yanımda taşıyacağım bir görüntü var: milli marşın başladığı an. Etrafıma bakıyorum, takım arkadaşlarımı görüyorum, tribünleri görüyorum, çocukları, anneleri, babaları ve büyükanneleri görüyorum, sırf orada olmak için çok uzaklardan gelen Portekizlileri görüyorum. Ve o dakikalar boyunca farklılıklarımız ortadan kalkıyor. Kulüpler yok, renkler yok, sınıflar yok, meslekler yok, görüşler yok. Tek bir tutku var: Portekiz.
Hoşça kalın."
NELER YAŞANDI?
Norveç karşısında yedek kulübesinde oturan efsane futbolcu, teknik direktörüne tepki gösterdi.
41 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen maçtan sonra yapılan iki antrenmana da çıkmamasının ardından milli takım kampını terk etti.
Portekiz Futbol Federasyonu, izinsiz milli takım kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verdi.
"KİMSEDEN ÖZÜR DİLEMİYORUM"
Ronaldo, teknik direktör Jesus'u verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus ise son basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kimseden özür dilemiyorum. Bütün bunlara yol açan mesele, oyuncunun ısınıyor olmasıydı. Sorumluluğu karara ve yaşananlara bağlıyorum. Ama ne için özür dilemek! Kimden? Bu yalan. Neyin özrü? Özür dilemeyi gerektiren konu neydi?"