Krizin ardından gelen ceza, emeklilik getirdi. Ronaldo veda etti

"Geriye dönüp milli takımda yaşadıklarımı düşündüğümde, sadece maçları, golleri, rekorları ya da kupaları görmüyorum. İnsanları görüyorum. 90 dakika boyunca Portekiz’i biraz daha yakın hisseden gurbetçileri görüyorum. Şahsen hiç tanışmadığım, ama hayatımın bir parçası olan milyonlarca Portekizliyi görüyorum. Çünkü sonuçta futbol, bir oyundan çok daha fazlasıdır. Futbol, insanlardır.

Milli takımdaki tüm kariyerim boyunca sınırlarımı aşmaya çalıştım. Kazanmak istedim, en iyi olmak istedim, tarihe geçmek istedim. Kendime karşı her zaman titiz oldum. Her zaman daha fazlasını istedim, her zaman daha uzağa gidebileceğimize inandım. Ve bu forma için elimden gelen her şeyi verdim.

Mükemmel öğleden sonraları ve geceler oldu, asla unutmayacağım zaferler oldu, bugün bile hatırlamakta zorlandığım yenilgiler oldu. Ben de başarısız oldum, acı çektim, Portekizlilere o kadar çok istedikleri şeyi veremediğim anlar da oldu. Ama asla pes etmedim. Ve her şeyden öte, Portekiz’i temsil etmekten duyduğum gururu hiçbir zaman yitirmedim.

Ve Portekizlilere... Dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm Portekizlilere son bir şey söylemek istiyorum. Her zaman yanımda taşıyacağım bir görüntü var: milli marşın başladığı an. Etrafıma bakıyorum, takım arkadaşlarımı görüyorum, tribünleri görüyorum, çocukları, anneleri, babaları ve büyükanneleri görüyorum, sırf orada olmak için çok uzaklardan gelen Portekizlileri görüyorum. Ve o dakikalar boyunca farklılıklarımız ortadan kalkıyor. Kulüpler yok, renkler yok, sınıflar yok, meslekler yok, görüşler yok. Tek bir tutku var: Portekiz.

Hoşça kalın."