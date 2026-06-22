Kulübüyle vedalaştı, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

22.06.2026 15:25

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin başlamasıyla birlikte yeni yapılanma da start aldı.

Kulübüyle vedalaştı, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Resmi Kurum

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım dönemi hızlı bir şekilde başlarken, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği açıklanmıştı.

 

Sarı-lacivertlilerde Kartal'ın açıklanmasıyla birlikte yeni yapılanma da devam ediyor.

Kulübüyle vedalaştı, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor 1
Resmi Kurum

Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, İsmail Kartal'ın açıklandığı gün tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Dirk Kuyt'ın da yer alacağını duyurmuştu.

Kulübüyle vedalaştı, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor 2
Resmi Kurum

Kamer, "İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasına hizmet etmiş Dirk Kuyt’ı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Hocamızın birinci yardımcısı olacak. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu, ‘Şampiyon olarak ayrıldım, tekrar şampiyon yapacak ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlı ve mutluyum.’ dedi. İnşallah hocamızın teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız." demişti.

OYUNCULARLA VEDALAŞTI 3
Resmi Kurum

OYUNCULARLA VEDALAŞTI

ESPN'in haberine göre Hollandalı teknik adam, güncel olarak görev yaptığı Dordrecht'te oyuncularla vedalaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR 4
Resmi Kurum

İSTANBUL'A GELİYOR

Bu sabah oyuncularıyla vedalaştığı belirtilen Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE TAZMİNAT ÖDEYECEK 5
Resmi Kurum

FENERBAHÇE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün Hollandalı teknik direktör için Dordrecht'e tazminat ödeyeceği ifade edildi.

DORDRECHT PERFORMANSI 6
Resmi Kurum

DORDRECHT PERFORMANSI

Dordrecht'in başında 39 maça çıkan 45 yaşındaki Kuyt; 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgi alarak 1.21'lik puan ortalaması tutturmuştu.

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