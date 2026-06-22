Kulübüyle vedalaştı, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Kamer, "İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasına hizmet etmiş Dirk Kuyt’ı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Hocamızın birinci yardımcısı olacak. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu, ‘Şampiyon olarak ayrıldım, tekrar şampiyon yapacak ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlı ve mutluyum.’ dedi. İnşallah hocamızın teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız." demişti.