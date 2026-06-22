Kulübüyle vedalaştı, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
22.06.2026 15:25
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin başlamasıyla birlikte yeni yapılanma da start aldı.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım dönemi hızlı bir şekilde başlarken, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği açıklanmıştı.
Sarı-lacivertlilerde Kartal'ın açıklanmasıyla birlikte yeni yapılanma da devam ediyor.
Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, İsmail Kartal'ın açıklandığı gün tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Dirk Kuyt'ın da yer alacağını duyurmuştu.
Kamer, "İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasına hizmet etmiş Dirk Kuyt’ı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Hocamızın birinci yardımcısı olacak. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu, ‘Şampiyon olarak ayrıldım, tekrar şampiyon yapacak ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlı ve mutluyum.’ dedi. İnşallah hocamızın teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız." demişti.
OYUNCULARLA VEDALAŞTI
ESPN'in haberine göre Hollandalı teknik adam, güncel olarak görev yaptığı Dordrecht'te oyuncularla vedalaştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Bu sabah oyuncularıyla vedalaştığı belirtilen Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek.
FENERBAHÇE TAZMİNAT ÖDEYECEK
Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün Hollandalı teknik direktör için Dordrecht'e tazminat ödeyeceği ifade edildi.
DORDRECHT PERFORMANSI
Dordrecht'in başında 39 maça çıkan 45 yaşındaki Kuyt; 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgi alarak 1.21'lik puan ortalaması tutturmuştu.