Kulüpler Birliği toplantısında olay. "Seni hiç dövmemişler | Haddini bildireceğim"

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ise Yıldırım'a yönelik "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım. Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım." diyerek çıkıştı.