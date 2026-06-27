Kulüpler Birliği toplantısında olay. "Seni hiç dövmemişler | Haddini bildireceğim"
27.06.2026 09:13
Son Güncelleme: 27.06.2026 09:15
Süper Lig ekiplerinin başkan ve yöneticilerinin katıldığı Kulüpler Birliği toplantısında tartışma yaşandı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında yaşanan olaylar futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Başkan Vekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında ciddi bir gerginlik yaşandı.
BEDAVA ARSA POLEMİĞİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş… Devletten bedava arsa alıp bunları satarak dünya para kazanıyorsunuz." sözleri sonrası Mahmut Uslu araya girdi ve "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma." ifadelerini kullandı.
Yıldırım ise "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz." dedi.
"SENİ BURADA DÖVERİM"
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ise Yıldırım'a yönelik "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım. Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım." diyerek çıkıştı.
TANSİYON DÜŞÜRÜLDÜ
Haberin devamında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun araya girerek tansiyonu düşürdüğü ifade edildi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın salondan dışarı çıkarılarak sakinleştirildiği ve toplantıya ara verildiği aktarıldı.
"HADDİNİ BİLDİRECEĞİM"
Olay sonrası Fanatik'e konuşan Yıldırım, "Kimse bana hakaret edemez! ‘Mimlenmişsin, dolu gelmişsin’ diyorlar. Barış Göktürk çok terbiyesiz biri. Ona haddini bildireceğim. Ağzı laf yapıyor. 4 büyüklere karşı Anadolu takımlarının hakkını korumaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti.