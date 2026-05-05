Küme düşecek takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor belirleyecek. Süper Lig'in kaderi için kritik viraj
05.05.2026 09:42
Selim Başeğmezer
Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem zirve yarışı hem de kümede kalma mücadelesi sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam edecek.
Zirve yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftada oldukça kritik karşılaşmalar oynanacak.
33. haftanın yanı sıra 34. ve son hafta oynanacak maçlar da büyük önem taşıyor.
Bitime 2 hafta kala zirve yarışında bulunan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, bir yandan da küme düşecek takımları belirleyecek.
GALATASARAY'IN İLK RAKİBİ ANTALYASPOR
Lider Galatasaray, ilk olarak 33. haftada 29 puanı bulunan Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek ama kırmızı-beyazlıları da son hafta öncesi büyük bir stres altına sokacak.
KASIMPAŞA MAÇI OLASILIKLARA BAĞLI
Galatasaray'ın bir sonraki haftadaki rakibi ise Kasımpaşa olacak. 33. haftadaki maçların sonuçlarına göre düşme tehlikesi yaşama ihtimali bulunan Kasımpaşa, Galatasaray karşısında alacağı olası bir mağlubiyetle sürpriz şekilde Süper Lig'e veda edebilir.
FENERBAHÇE, SON HAFTA EYÜSPOR KARŞISINDA
Öte yandan düşme hattını belirleyecek bir karşılaşmaya da Fenerbahçe çıkacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
HESAPLAR DEĞİŞEBİLİR
Şampiyonluk için umutlarını cılız şekilde sürdüren Fenerbahçe, 33. haftada Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılması ve Antalyaspor'un Galatasaray'dan puan alması halinde Eyüpspor'a karşı çok kritik bir maça çıkacak.
29 puanla 14. sırada bulunan ve 16. sıradaki Gençlerbirliği ile arasında 1 puan bulunan Eyüpspor, mutlak puan parolasıyla Kadıköy'e çıkacak.
TRABZONSPOR, SON HAFTA BELİRLEYİCİ OLACAK
Şampiyonluk umudunu yitiren ancak sezonu ikinci sırada bitirme ihtimalini koruyan Trabzonspor da 34. haftada Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 33. hafta maçlarında alınacak sonuçlara göre Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabaka büyük önem arz edecek.
KÜME DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
12 - Alanyaspor: 34 puan
13 - Kasımpaşa: 32 puan
14 - Eyüpspor: 29 puan
15 - Antalyaspor: 29 puan
16 - Gençlerbirliği: 28 puan
17 - Kayserispor: 27 puan
18 - Karagümrük: 24 puan
Trendyol Süper Lig
|#
|Trendyol Süper Lig
|O
|A
|P
|1
Galatasaray
|32
|+46
|74
|2
Fenerbahçe
|32
|+37
|70
|3
Trabzonspor
|32
|+24
|66
|4
Beşiktaş
|32
|+20
|59
|5
Göztepe
|32
|+12
|52
|6
Başakşehir
|32
|+19
|51
|7
Samsunspor
|32
|+1
|48
|8
Ç.Rizespor
|32
|-2
|40
|9
Konyaspor
|32
|-3
|40
|10
Kocaelispor
|32
|-10
|37
|11
Gaziantep FK
|32
|-13
|37
|12
Alanyaspor
|32
|-1
|34
|13
Kasımpaşa
|32
|-16
|32
|14
Eyüpspor
|32
|-19
|29
|15
Antalyaspor
|32
|-21
|29
|16
Gençlerbirliği
|32
|-15
|28
|17
Kayserispor
|32
|-34
|27
|18
Karagümrük
|32
|-25
|24