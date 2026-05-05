Küme düşecek takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor belirleyecek. Süper Lig'in kaderi için kritik viraj

05.05.2026 09:42

Selim Başeğmezer

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem zirve yarışı hem de kümede kalma mücadelesi sürüyor.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam edecek.

 

Zirve yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftada oldukça kritik karşılaşmalar oynanacak.

 

33. haftanın yanı sıra 34. ve son hafta oynanacak maçlar da büyük önem taşıyor.

 

Bitime 2 hafta kala zirve yarışında bulunan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, bir yandan da küme düşecek takımları belirleyecek.

GALATASARAY'IN İLK RAKİBİ ANTALYASPOR

Lider Galatasaray, ilk olarak 33. haftada 29 puanı bulunan Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek ama kırmızı-beyazlıları da son hafta öncesi büyük bir stres altına sokacak.

KASIMPAŞA MAÇI OLASILIKLARA BAĞLI

Galatasaray'ın bir sonraki haftadaki rakibi ise Kasımpaşa olacak. 33. haftadaki maçların sonuçlarına göre düşme tehlikesi yaşama ihtimali bulunan Kasımpaşa, Galatasaray karşısında alacağı olası bir mağlubiyetle sürpriz şekilde Süper Lig'e veda edebilir.

FENERBAHÇE, SON HAFTA EYÜSPOR KARŞISINDA

Öte yandan düşme hattını belirleyecek bir karşılaşmaya da Fenerbahçe çıkacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

HESAPLAR DEĞİŞEBİLİR

Şampiyonluk için umutlarını cılız şekilde sürdüren Fenerbahçe, 33. haftada Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılması ve Antalyaspor'un Galatasaray'dan puan alması halinde Eyüpspor'a karşı çok kritik bir maça çıkacak.

 

29 puanla 14. sırada bulunan ve 16. sıradaki Gençlerbirliği ile arasında 1 puan bulunan Eyüpspor, mutlak puan parolasıyla Kadıköy'e çıkacak.

TRABZONSPOR, SON HAFTA BELİRLEYİCİ OLACAK

Şampiyonluk umudunu yitiren ancak sezonu ikinci sırada bitirme ihtimalini koruyan Trabzonspor da 34. haftada Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 33. hafta maçlarında alınacak sonuçlara göre Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabaka büyük önem arz edecek.

KÜME DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

12 - Alanyaspor: 34 puan

13 - Kasımpaşa: 32 puan

14 - Eyüpspor: 29 puan

15 - Antalyaspor: 29 puan

16 - Gençlerbirliği: 28 puan

17 - Kayserispor: 27 puan

18 - Karagümrük: 24 puan

Trendyol Süper Lig

1
Galatasaray
Galatasaray
32+4674
2
Fenerbahçe
Fenerbahçe
32+3770
3
Trabzonspor
Trabzonspor
32+2466
4
Beşiktaş
Beşiktaş
32+2059
5
Göztepe
Göztepe
32+1252
6
Başakşehir
Başakşehir
32+1951
7
Samsunspor
Samsunspor
32+148
8
Ç.Rizespor
Ç.Rizespor
32-240
9
Konyaspor
Konyaspor
32-340
10
Kocaelispor
Kocaelispor
32-1037
11
Gaziantep FK
Gaziantep FK
32-1337
12
Alanyaspor
Alanyaspor
32-134
13
Kasımpaşa
Kasımpaşa
32-1632
14
Eyüpspor
Eyüpspor
32-1929
15
Antalyaspor
Antalyaspor
32-2129
16
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
32-1528
17
Kayserispor
Kayserispor
32-3427
18
Karagümrük
Karagümrük
32-2524
