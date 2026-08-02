Küme düşmenin kıyısından dönmüşlerdi, Victor Osimhen için geliyorlar. Galatasaray'ın kapısındalar
02.08.2026 20:18
Son şampiyon Galatasaray transferde sessizliğini korurken, kadrosunda bulunan isimlere teklif gelmeye devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer gündeminde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.
Transferde şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların sessizliği devam ederken dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.
OSIMHEN'E YENİ TALİP
CaughtOffside'ın haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Victor Osimhen transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacak.
Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan İngiliz ekibinin 65 milyon euro'luk bir teklif sunacağı aktarıldı.
Haberin devamında Galatasaray Yönetimi'nin 75 milyon euro'dan daha düşük teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.
Henüz Galatasaray'a resmi bir teklifin ulaşmadığı ve temas'ın gerçekleşmediği de vurgulandı.
DEVLERİN RADARINDA
Osimhen için ayrıca Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea, La Liga'dan da Atletico Madrid'in takipte olduğu kaydedildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 22 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.