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Küme düşmenin kıyısından dönmüşlerdi, Victor Osimhen için geliyorlar. Galatasaray'ın kapısındalar

02.08.2026 20:18

NTV - Haber Merkezi

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Son şampiyon Galatasaray transferde sessizliğini korurken, kadrosunda bulunan isimlere teklif gelmeye devam ediyor.

Küme düşmenin kıyısından dönmüşlerdi, Victor Osimhen için geliyorlar. Galatasaray'ın kapısındalar
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer gündeminde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

 

Transferde şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların sessizliği devam ederken dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

OSIMHEN'E YENİ TALİP 1
Reuters

OSIMHEN'E YENİ TALİP

CaughtOffside'ın haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Victor Osimhen transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Küme düşmenin kıyısından dönmüşlerdi, Victor Osimhen için geliyorlar. Galatasaray'ın kapısındalar 2
Reuters

Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan İngiliz ekibinin 65 milyon euro'luk bir teklif sunacağı aktarıldı.

 

Haberin devamında Galatasaray Yönetimi'nin 75 milyon euro'dan daha düşük teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

Küme düşmenin kıyısından dönmüşlerdi, Victor Osimhen için geliyorlar. Galatasaray'ın kapısındalar 3
Anadolu Ajansı

Henüz Galatasaray'a resmi bir teklifin ulaşmadığı ve temas'ın gerçekleşmediği de vurgulandı.

DEVLERİN RADARINDA 4
Anadolu Ajansı

DEVLERİN RADARINDA

Osimhen için ayrıca Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea, La Liga'dan da Atletico Madrid'in takipte olduğu kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI 5
IHA

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 22 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.