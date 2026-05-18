Küme düştükten sonra verdi veriştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay sözler
18.05.2026 11:00
Süper Lig'de son hafta maçlarının ardından küme düşen takımın başkanından Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için olay açıklamalar geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası oynandı, küme düşen son takım da belli oldu.
KASIMPAŞA, GENÇLERBİRLİĞİ VE EYÜPSPOR LİGDE KALDI
Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.
Trabzonspor deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı.
Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanında 6 gollü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı.
ANTALYASPOR, SÜPER LİG'E VEDA ETTİ
Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırladığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen Süper Lig'e veda etti.
SKORLAR
Antalyaspor 1-0 Kocaelispor
Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği
PUAN DURUMU
13 - Kasımpaşa: 35
14 - Gençlerbirliği: 34
15 - Eyüpspor: 33
16 - Antalyaspor: 32 (Küme düştü)
17 - Karagümrük: 31 (Küme düştü)
18 - Kayserispor: 30 (Küme düştü)
BAŞKANA TEPKİ
Karşılaşmaların sona ermesinin ardından Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Kırmızı-beyazlı futbolseverler, Perçin'e büyük tepki gösterirken iki taraf arasında kısa bir konuşma da gerçekleşti.
FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'A OLAY SÖZLER
Perçin'in "İstanbul takımları ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum, yakışanı yaptılar!" sözleri futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
"SON HAFTAYA BIRAKMASAYDIN"
Perçin'in bu sözlerine de taraftarların tepki gösterdiği ve "Son haftaya bırakmasaydın" dediği duyuldu.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Tepkilerin artması üzerine stat çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çok sayıda taraftar sosyal medya üzerinden de yönetime tepki göstermeyi sürdürdü.