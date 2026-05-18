Küme düştükten sonra verdi veriştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay sözler

18.05.2026 11:00

Selim Başeğmezer

Süper Lig'de son hafta maçlarının ardından küme düşen takımın başkanından Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için olay açıklamalar geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası oynandı, küme düşen son takım da belli oldu.

KASIMPAŞA, GENÇLERBİRLİĞİ VE EYÜPSPOR LİGDE KALDI

Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.

 

Trabzonspor deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı.

 

Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanında 6 gollü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı.

ANTALYASPOR, SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırladığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen Süper Lig'e veda etti.

 

SKORLAR

 

Antalyaspor 1-0 Kocaelispor

Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor

Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği

 

PUAN DURUMU

 

13 - Kasımpaşa: 35

14 - Gençlerbirliği: 34

15 - Eyüpspor: 33

16 - Antalyaspor: 32 (Küme düştü)

17 - Karagümrük: 31 (Küme düştü)

18 - Kayserispor: 30 (Küme düştü)

BAŞKANA TEPKİ

Karşılaşmaların sona ermesinin ardından Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

 

Kırmızı-beyazlı futbolseverler, Perçin'e büyük tepki gösterirken iki taraf arasında kısa bir konuşma da gerçekleşti.

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'A OLAY SÖZLER

Perçin'in "İstanbul takımları ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum, yakışanı yaptılar!" sözleri futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

"SON HAFTAYA BIRAKMASAYDIN"

Perçin'in bu sözlerine de taraftarların tepki gösterdiği ve "Son haftaya bırakmasaydın" dediği duyuldu.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Tepkilerin artması üzerine stat çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çok sayıda taraftar sosyal medya üzerinden de yönetime tepki göstermeyi sürdürdü. 