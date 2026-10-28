Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Kupada Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağmur engeli

28.10.2026 18:00

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Eyüpspor 2-1 önde tamamladı. Etkisini arttıran yağış yüzünden stadın zemini suyla dolunca hakem Birkan Altındaş maçı tatil etti.

Kupada Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağmur engeli
Anadolu Ajansı

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı sağanak nedeniyle ertelendi.

 

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Eyüpspor 2-1 önde tamamladı.

Kupada Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağmur engeli 1
Anadolu Ajansı

İlk yarının sonlarında şiddetini artıran yağış devre arasında devam etti. Ara boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Fethiye İlçe Stadı'nın büyük kısmı suyla doldu.

Kupada Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağmur engeli 2
Anadolu Ajansı

 

Aranın ardından orta hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ile takımların kaptanları sahaya çıkarak zemini kontrol etti. Bir süre sahada dolaşan hakem daha sonra tarafları içeriye davet etti.

Kupada Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağmur engeli 3
Anadolu Ajansı

Sahanın ikinci kez kontrol edilmesinin ardından futbol oynamaya elverişli olmadığı belirlendi. Statta müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Kupada Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağmur engeli 4
Anadolu Ajansı

Maçın oynanacağı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek. 