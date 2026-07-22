Kupayı kaybettiler, milyonları kazandılar. Messi ve Ronaldo Halaand'ın gerisinde kaldı

Haaland ve Vozinha'yı 22 milyon takipçi kazanan Cristiano Ronaldo takip etti.

Jude Bellingham 12 milyonluk artışla dördüncü, Neymar ise 8 milyon yeni takipçiyle beşinci oldu.



İlk 5'e giremeyen Messi ise finalde üzüldüğü kupada 7,5 milyon takipçi ekledi.