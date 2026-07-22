Kupayı kaybettiler, milyonları kazandılar. Messi ve Ronaldo Halaand'ın gerisinde kaldı
22.07.2026 22:48
İspanya'nın şampiyonluğuyla biten Dünya Kupası’nın sosyal medya fenomenleri belli oldu. Erling Haaland listenin zirvesinde yer alırken, Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, ünlü yıldızları geride bıraktı.
EN FAZLA TAKİPÇİ KAZANAN FUTBOLCULAR
Dünya Kupası'nda sosyal medyanın şampiyonları belli oldu.
Front Office Sports, turnuva boyunca Instagram’da en fazla takipçi kazanan futbolcuları sıraladı.
Listenin zirvesinde, hesabına 32 milyon yeni takipçi ekleyen Erling Haaland yer aldı.
Norveçli yıldızın yükselişinde sahadaki performansı kadar, günlük hayatından yaptığı paylaşımlar da etkili oldu.
Bunlar kısa sürede mizahi içeriklere dönüştü.
Norveçli futbolcu da kendisiyle ilgili hazırlanan paylaşımları eğlenerek takip ettiğini söyledi.
Listenin ikinci sırasındaki isim ise turnuvanın en büyük sürprizlerinden Vozinha oldu.
Dünya Kupası'na 50 bin takipçiyle giren Yeşil Burun Adaları’nın 40 yaşındaki kalecisi, yaklaşık 29 milyon takipçiye ulaştı.
Vozinha, ülkesinin ilk Dünya Kupası macerasında yaptığı kurtarışlarla dünya çapında tanındı.
İspanya karşısındaki sürpriz beraberlikte ve Arjantin’e 3-2 kaybedilen son 32 turunda toplam 18 kurtarış yaptı.
Haaland ve Vozinha'yı 22 milyon takipçi kazanan Cristiano Ronaldo takip etti.
Jude Bellingham 12 milyonluk artışla dördüncü, Neymar ise 8 milyon yeni takipçiyle beşinci oldu.
İlk 5'e giremeyen Messi ise finalde üzüldüğü kupada 7,5 milyon takipçi ekledi.