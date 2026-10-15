KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa'da hedef galibiyet
15.10.2026 16:54
UEFA Konferans Ligi lig aşaması başlıyor. Trabzonspor, ilk hafta mücadelesinde Finlandiya deplasmanına konuk oluyor.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Finlandiya ekiplerinden KuPS Kuopio ile kozlarını paylaşacak.
Konferans Ligi'ne Thomas Reis'le birlikte iyi bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KUPS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak.
Tammelan Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara görev alacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR LİG AŞAMASINA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.
REİS YÖNETİMİNDE HEDEF 3'TE 3
Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı.
Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, KuPS Kuopio maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA DA KAZANMAK İSTİYOR
Alman teknik adam ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.
En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemedi.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da Nweiwu, Cabral kırmızı kart cezaları, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Süper Lig’de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle oynayamayan Mendy ve Bouchouari, Avrupa kupası maçlarında kadroda yer bulabilecek.
Karadeniz ekibinde kart cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal, UEFA listesine eklenmişti.
KuPS Kuopio, Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynuyor.
8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın zemini ise suni çimden oluşuyor.