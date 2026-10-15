KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa'da hedef galibiyet

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Finlandiya ekiplerinden KuPS Kuopio ile kozlarını paylaşacak.

Konferans Ligi'ne Thomas Reis'le birlikte iyi bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?