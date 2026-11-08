Kütahyaspor'dan Galatasaray'a gönderme. "Yardımcı olabiliriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından stadyum zeminine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Kötü zemini gördüğümüzde, deplasmanda hep şikayet ediyoruz. İç sahada olunca da belirtiyoruz, söylememiz gerekiyor. Kendi açımızdan ben şöyle bakıyorum; bu zemin zaten iyi değildi ve bir önceki milli arada biz burayı sıfırdan yeniledik. Çok önemli bir maliyetle yeniledi kulüp ama maalesef serilen çimler, sahayla adaptasyonu bazen olmayabiliyor. Serilen çimlerin devam edilen haftalarda, her maçtan sonra daha kötüye gitti. Son maçta en kötü haliydi. Bugün yine kötüydü. Burada bir yatırım yapıldı, kulüp elinden geleni yaptı. İstediğimiz sonucu alamadık. Tekrar sahayı düzeltmek için bu arada elimizden geleni yapacağız. Futbolcu sağlığı için saha çok önemli." dedi.