Kütahyaspor'dan Galatasaray'a gönderme. "Yardımcı olabiliriz"
08.11.2026 11:52
Galatasaray'ın Amedspor'u mağlup ettiği maçın ardından 2. Lig ekibi Kütahyaspor, çarpıcı bir göndermede bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 4-3'lük skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Karşılaşmada Galatasaray'a ev sahipliği eden RAMS Park'ın zeminine ilişkin futbol kamuoyu ve sosyal medyada eleştiriler üst üste yapıldı.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Müsabakanın sona ermesinin ardından Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kütahyaspor, Galatasaray'a göndermede bulundu.
Kütahya ekibinin resmi X hesabından yapılan paylaşımda "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz." sözleri yer aldı ve gönderiye Galatasaray etiketlendi.
Kütahyaspor'un paylaşımı, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer buldu.
BURUK'TAN ELEŞTİRİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından stadyum zeminine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Buruk, "Kötü zemini gördüğümüzde, deplasmanda hep şikayet ediyoruz. İç sahada olunca da belirtiyoruz, söylememiz gerekiyor. Kendi açımızdan ben şöyle bakıyorum; bu zemin zaten iyi değildi ve bir önceki milli arada biz burayı sıfırdan yeniledik. Çok önemli bir maliyetle yeniledi kulüp ama maalesef serilen çimler, sahayla adaptasyonu bazen olmayabiliyor. Serilen çimlerin devam edilen haftalarda, her maçtan sonra daha kötüye gitti. Son maçta en kötü haliydi. Bugün yine kötüydü. Burada bir yatırım yapıldı, kulüp elinden geleni yaptı. İstediğimiz sonucu alamadık. Tekrar sahayı düzeltmek için bu arada elimizden geleni yapacağız. Futbolcu sağlığı için saha çok önemli." dedi.
OSIMHEN VE LEAO SAKATLANDI
Galatasaray'da Victor Osimhen; Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Stuttgart, Rafael Leao ise Süper Lig'in 11. haftasındaki Amedspor maçında sakatlandı.
Osimhen için "Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır." açıklaması yapılmış ve Nijeryalı futbolcu ameliyat edilmişti.
Leao'nun ise MR'ının çekileceği ve son durumunun kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.
Sosyal medyada iki futbolcunun da zemin nedeniyle sakatlandığına dair yorumlar yapılmıştı.