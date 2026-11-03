Kuyt. "Liverpool maçı Fenerbahçe için de benim için de bir şans"
03.11.2026 18:00
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları maçın kendisinin ve takımının kalitelerini göstermeleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, iyi bir performansla reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi.
Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kuyt, "Herkes Fenerbahçe ve Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak. Şu anki aşamada önemli kişi ben değilim. Taraftarlara iyi performans sergilemek ve reaksiyon göstermek gerekiyor. Yarın iyi enerji, tutkulu ve iyi oyunla özel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Liverpool, harika bir takım. Fenerbahçe de öyle. Yarın taraftarların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.
Maç için iyi bir planlarının bulunduğunu aktaran Kuyt, şöyle devam etti: "Liverpool ile deplasmanda değil kendi evimizde oynamak isterim. Yarın çok büyük bir fırsat, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Yarın için çok iyi bir planımız var. Bence oyuncular bu plana inanıyor. Fenerbahçe taraftarının da kendisini Avrupa'ya göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Oyuncuların ilk sahaya çıkışından itibaren taraftarlarımız arkamızda olacak. Bu, en iyi performans konusunda en büyük gücümüz olacak. Benim için hayatta fırsatları yakalamak çok önemli. Oyuncularıma her zaman 'Beklenmeyeni bekleyin.' derim. Fenerbahçe'nin benim için ne kadar özel olduğu bilinen bir şey. Başkan beni aradığında, takımın personeli arasında olmam için çağırıldığımda çok gururlanmıştım. Ben bir profesyonelim ve geleceğe doğru ilerlememiz gerekiyor. Yarın benim için de kendimi göstermem için bir şans."
TARAFTAR ARKAMIZDA OLURSA KİMSE GÖRDÜKLERİNE İNANAMAYACAK
Çok iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Kuyt, "Çok iyi bir planımız var. Bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler. Fenerbahçe'nin harika oyuncuları var. Burada Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncularımız var. Bunu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu anki durumdan mutlu değil. Yarın iyi giderse özel bir şeyle karşılaşabiliriz. Burası harika bir kulüp. Bunun için mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bütün oyuncularımız bize destek veriyor. Futbolda biraz şansa ihtiyacınız var. Göztepe maçından sonra da şanssız olduğumuzdan bahsettim. Taraftarlar arkamızdaysa Avrupa'daki herkes gördüklerine inanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.
"SADECE MAÇA ODAKLANMAK İSTİYORUM"
Kuyt, sözlerini teknik direktör gündemine ilişkin, "Başkan bana burada olma fırsatı verdiği için çok mutluyum. Teknik heyet tarafında görev verilmişti. Kulüp benim geçen maç ve bu maç için başa geçmemi söyledi. Ben de elimden geldiğince başarılı şekilde yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın akşam da başarılı bir akşam olacak. Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa olsun kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.
LUKAKU: MAÇ KAYBETMEYİ SEVMİYORUM
Romelu Lukaku da, kalitelerini göstermek istediklerini dile getirdi. Lukaku, "Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Liverpool gibi büyük bir kulübe karşı oynamak bize zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde olduğumuzu, kalitemizi göstermek istiyoruz. Maçları kaybediyoruz ama maç kaybetmeyi sevmem. Kulüp de bu durumda olmayı istemiyor. Kulüp için daha çok çalışmaya devam edeceğim. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız." diye konuştu.
Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu da anlatan Lukaku, "Takımsal olarak ilerleyişimi göstermem gerekiyor. Fiziksel olarak gerekli efor ve gücü sağlayabilirim. Kamp yapmamak beni etkiledi. Çalışmaya devam ettim ve gelişimimi görebilirsiniz. Fenerbahçe şu an kazanamıyor ve ben de mutlu değilim. Her maç üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Yarın taraftarımıza en iyi performansı vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.
"HER KÖTÜ SONUÇTA İSMAİL KARTAL'IN CANI ACIYORDU"
İsmail Kartal'ın ayrılmasına da değinen Lukaku, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Gerçekten kulübün içerisinden birisi. Bu durumlar üzücü olabiliyor. Her kötü sonuç aldığımızda onun canının acıdığını görebiliyorduk. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu. Kulüp bir karar aldı. Ona buraya gelmemde yardımcı olduğu için müteşekkir olduğumu söyleyebilirim. Büyük bir kulüp için oynuyoruz. 13 yıldır şampiyonluk alamadık. Maç kazanıp ondan sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Şampiyonluk hakkında çok konuşuyoruz. Bu normal, Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor. Şampiyonlar Ligi maçında taraftarın bizim arkamızda olacağından eminim."