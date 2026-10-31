Kuyt: Liverpool'u yenmek için önce inanmamız gerek. Ben buna inanıyorum

Fenerbahçe'ye yardım etmek için geldiğini ve geleceğinin ne olacağını bilmediğini dile getiren Kuyt, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben kulübe yardım etmek için buradayım. Buraya İsmail hocanın yardımcısı olarak geldim. Kendisi maalesef istifa etti. Yönetim benden takıma yardım etmemi istedi. En önemlisi takıma yardım etmek. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor, ilerde ne olacağını göreceğiz. Benim için bu kulübün anlamı çok büyük. Set hücumlarımız vardı, hatlar arasında Levent'i ve Semedo'yu topla buluşturabildik. Bizler şu an zor durum içindeyiz ve bu durumda şansa ihtiyacınız var. Galibiyetler bu süreçlerde ilacınız oluyor ama maalesef futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Özgüven tamamen galibiyetle alakalıdır. En önemli şey maçları kazanmaktır bunun için. Yolumuza devam edeceğiz, özgüveni kazanmaya çalışacağız. Bizler bahanelere sığınmıyoruz, çok iyi oyuncularımız var. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterebiliriz. Ben bu oyunculara gerçekten inanıyorum. Mason dün akşam grip oldu. Bu maça yetiştirmeye çalıştık ama onu riske etmemenin daha doğru olacağını düşündük. Liverpool benim için büyük anlam ifade ediyor ama Fenerbahçe de aynı şekilde anlam ifade ediyor. Bu odadan çıkınca bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağım. Bu takım uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanamıyor, bu bizim için harika olur ama öncesinde buna inanmanız gerekiyor ve ben inanıyorum."