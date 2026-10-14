Lamine Yamal'dan Galatasaraylı isme olay gönderme. "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?"

Galatasaray 'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, "Lamine Yamal mı Leroy Sane mi?" sorusuna esprili bir şekilde "Bir dakika, Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Yamal diye birini tanımıyorum" yanıtını vermişti.

Lemina, bu sözlerin yeniden gündeme gelmesinin ardından "Şaka, eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok." demişti.