Lamine Yamal'dan Galatasaraylı isme olay gönderme. "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?"
14.10.2026 13:15
Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray maçı sonrası gönderme yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lamine Yamal, performansıyla maça damga vurdu.
Genç futbolcu, etkili oyununun yanı sıra iki asist yaparak yıldızlaştı.
Lamine Yamal, karşılaşma sonrası “Maçın Oyuncusu” ödülünün de sahibi oldu.
"ŞİMDİ KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MU?"
Yamal, mücadele sonrası Instagram'dan yaptığı paylaşımda Galatasaraylı Mario Lemina'yı hedef aldı.
İspanyol futbolcunun gönderisinde "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?" notunun olduğu görüldü.
Yamal'ın paylaşımına takım arkadaşı Raphinha'dan da yorum geldi. Brezilyalı futbolcunun yorumunda "Sanırım şimdi seni tanıyor." sözleri yer aldı.
MAÇTA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI
İkili arasında karşılaşmanın ilk yarısında ufak çaplı bir gerginlik meydana gelmişti.
Lamine Yamal'ın kaleyi yokladığı ancak auta giden şutu sonrası pozisyonun içinde bulunan Galatasaraylı Lemina ile arasında sözlü tartışma yaşanmıştı.
Hakem Guida, iki futbolcuyu ayırarak tansiyonun daha fazla yükselmesini önlemişti.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, "Lamine Yamal mı Leroy Sane mi?" sorusuna esprili bir şekilde "Bir dakika, Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Yamal diye birini tanımıyorum" yanıtını vermişti.
Lemina, bu sözlerin yeniden gündeme gelmesinin ardından "Şaka, eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok." demişti.