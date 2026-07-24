LeBron James, yeni takımını sosyal medyadan açıkladı. "Son kez bu inanılmaz yolculuktayım"

LeBron James'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sezon bittiğinde her şeyin bittiğini düşünmüştüm. Bunu duyurmaya hazır değildim ve gerçekten karar vermek için biraz zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum. Ancak son maçımı oynadığımdan oldukça emindim. Kendime bakmam ve hala sevip sevmediğime karar vermem gerektiğini söylediğimde son derece dürüsttüm."

"Hala bu oyunu gerçekten seviyorum ve verecek daha çok şeyim var. Son birkaç hafta gerçekten özeldi. Hiçbir fikrim olmadan ne yapacağımı bilememek ve sadece düşünmek için gerçek zaman ayırmak daha önce hiç başıma gelmemişti. Sevdiğim tüm insanlarla her şeyi çözmeye çalışarak inanılmaz birkaç ay geçirdim."