LeBron James, yeni takımını sosyal medyadan açıkladı. "Son kez bu inanılmaz yolculuktayım"
24.07.2026 19:03
NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyileri arasında kabul edilen LeBron James, yeni takımını duyurdu.
NBA'de son olarak Los Angeles Lakers formasını terleten süperstar LeBron James'in kariyerinin geleceği merak ediliyordu.
41 yaşındaki basketbolcu, yeni takımını sosyal medya hesabından resmen açıkladı.
LeBron James, yaptığı paylaşımda yeni sezonda Phladephia 76ers formasını giyeceğini duyurdu.
"SON DERECE DÜRÜSTTÜM"
LeBron James'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sezon bittiğinde her şeyin bittiğini düşünmüştüm. Bunu duyurmaya hazır değildim ve gerçekten karar vermek için biraz zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum. Ancak son maçımı oynadığımdan oldukça emindim. Kendime bakmam ve hala sevip sevmediğime karar vermem gerektiğini söylediğimde son derece dürüsttüm."
"Hala bu oyunu gerçekten seviyorum ve verecek daha çok şeyim var. Son birkaç hafta gerçekten özeldi. Hiçbir fikrim olmadan ne yapacağımı bilememek ve sadece düşünmek için gerçek zaman ayırmak daha önce hiç başıma gelmemişti. Sevdiğim tüm insanlarla her şeyi çözmeye çalışarak inanılmaz birkaç ay geçirdim."
"BU BENİM SON KARARIM"
"Bu benim son kararım. Para için gitmiyorum. Aile için gitmiyorum. Bu noktada gerçekten ne için oynuyorum? Hala bir şeyleri feda etmek istiyorum. Hala çalışmak istiyorum. Hala bir şeyler için didinmek istiyorum. Hala rekabet etmek, kazanmak ve kazanma hissini yaşama şansı elde etmek istiyorum."
"Philadelphia 76ers'ı bir şampiyonluk takımı haline getirmede yardımcı olabileceğime inanıyorum. Yeni bir taraftar kitlesini harekete geçirmek ve bu inanılmaz yolculuğa son bir kez başlamak için çok heyecanlıyım. Teşekkürler LA. Miami'yi sonsuza dek seveceğim ve Kuzeydoğu Ohio (Cleveland) her zaman evim olacak!"
SÖZLEŞMESİ
Öte yandan ESPN'in haberinde LeBron James'in Philadelphia 76ers ile 2 yıllık toplam 8 milyon dolar değerindeki sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Taraflar arasındaki anlaşmanın ikinci yılında oyuncu opsiyonu yer alacak.