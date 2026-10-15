Fenerbahçe Aston Villa maçını dünya basını nasıl gördü? "Tenis maçını andıran skor"
15.10.2026 07:53
Son Güncelleme: 15.10.2026 07:57
Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenilmesi yabancı basında da geniş yer buldu. Fransa'dan L'Equipe mücadeleyi tenis maçına benzetirken, "Aston Villa, Fenerbahçe'yi darmadağın etti" diye yazdı.
Yabancı basın organları Aston Villa-Fenerbahçe maçını sayfalarına taşırken ve maç canlı anlatımlarında, Birmingham ekibinin gövde gösterisi yaptığını vurguladı.
Yazılı ve görsel basından öne çıkan başlıklar şöyle:
The Guardian: "Jackson ve Barkley’nin dubleleri, rekor Aston Villa galibiyetinde zayıf Fenerbahçe’yi batırdı"
"Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırarken Fenerbahçe karşısında adeta gövde gösterisi yaptı. Villa Park'ta Nicolas Jackson ve Ross Barkley ikişer golle parıldarken, Tammy Abraham ve Ross Barkley'nin diğer golleri gecenin skorunu belirledi. Türk temsilcisi, ev sahibi ekibin Premier Lig kalitesindeki hücum hızı ve fiziksel üstünlüğü karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Unai Emery'nin öğrencileri, iç sahadaki istikrarsız gidişata bu tarihi zaferle son verdi."
The Telegraph: "Fenerbahçe oyunun dışında kaldı."
"Prens William’ın da tribünden takip ettiği mücadelede Aston Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Unai Emery’nin takımı, maçı başından sonuna kadar domine ederek sahadan 6-0'lık ezici bir skorla ayrıldı. Maç boyunca %62.4 topla oynama oranı yakalayan İngiliz ekibi, konuk ekibe net bir gol fırsatı dahi tanımadı. Fenerbahçe ise ilk yarıda Oğuz Aydın ile direğe takıldığı pozisyon dışında maçın geri kalan bölümünde tamamen oyunun dışında kaldı."
L'EQUIPE: ASTON VİLLA, FENERBAHÇE'Yİ DARMADAĞIN ETTİ
L'Equipe: “Aston Villa, Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı.”
"Bu çarşamba akşamı nefes kesen Şampiyonlar Ligi gecesinde nereye bakacağımızı şaşırdık. Özellikle Aston Villa, tenis skorunu andıran bir sonuçla (6-0) Fenerbahçe’yi ezerek gösteriyi garantiledi. Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu ve sahada rakibinden açıkça üstün olan Aston Villa, Mattéo Guendouzi ve arkadaşlarını hiç acımadı. Johan Manzambi ve ardından Nicolas Jackson'ın üst üste attığı gollerle ilk yarı bitiminde zaten rahatlamış olan Unai Emery'nin takımı, devre arasından sonra da seyir hızını korudu."
Marca: "Aston Villa, Fenerbahçe'ye boyun eğdirdi"
"Aston Villa kendi sahasında güçlü kalmak ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi gidişatını sürdürmek istiyordu. Fenerbahçe bazı fırsatlar yakaladı ancak bunları etkili kullanamadı. Maçın devamında Villa, Türk ekibine tamamen boyun eğdirdi. Manzambi, ikişer gol atan Jackson ile Barkley ve son olarak Abraham'ın golleri, muhteşem bir gol yağmuruyla Villa'ya üç puanı getirdi."
ESPN: "Fenerbahçe yetersiz kaldı"
"Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe’yi 6-0 yenerek net bir mesaj gönderdi. Villa Park'taki gecede kaleci Suzuki kritik kurtarışlarıyla kalesini gole kapatırken, orta sahada John McGinn'in yaptığı şok presler ve hücum hattının etkinliği farkı getirdi. Fenerbahçe teknik heyeti ve savunması, Villa'nın hızlı geçiş hücumlarına ve temposuna reaksiyon göstermekte yetersiz kaldı."
YAHOO SPORTS: "Villa, rekor kırılan gecede Fenerbahçe ağlarına altı gol bıraktı"
"Aston Villa, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birine imza atarak Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Jackson'ın ön alandaki hareketliliği ve Barkley'nin orta sahadaki bitiriciliği, Türk ekibinin savunma hattını tamamen dağıttı. Bu sonuçla birlikte Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürürken, Fenerbahçe İngiltere deplasmanından ağır bir mağlubiyetle ayrılmış oldu."