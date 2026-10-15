Fenerbahçe Aston Villa maçını dünya basını nasıl gördü? "Tenis maçını andıran skor"

L'Equipe: “Aston Villa, Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı.”

"Bu çarşamba akşamı nefes kesen Şampiyonlar Ligi gecesinde nereye bakacağımızı şaşırdık. Özellikle Aston Villa, tenis skorunu andıran bir sonuçla (6-0) Fenerbahçe’yi ezerek gösteriyi garantiledi. Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu ve sahada rakibinden açıkça üstün olan Aston Villa, Mattéo Guendouzi ve arkadaşlarını hiç acımadı. Johan Manzambi ve ardından Nicolas Jackson'ın üst üste attığı gollerle ilk yarı bitiminde zaten rahatlamış olan Unai Emery'nin takımı, devre arasından sonra da seyir hızını korudu."

Marca: "Aston Villa, Fenerbahçe'ye boyun eğdirdi"

"Aston Villa kendi sahasında güçlü kalmak ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi gidişatını sürdürmek istiyordu. Fenerbahçe bazı fırsatlar yakaladı ancak bunları etkili kullanamadı. Maçın devamında Villa, Türk ekibine tamamen boyun eğdirdi. Manzambi, ikişer gol atan Jackson ile Barkley ve son olarak Abraham'ın golleri, muhteşem bir gol yağmuruyla Villa'ya üç puanı getirdi."

ESPN: "Fenerbahçe yetersiz kaldı"

"Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe’yi 6-0 yenerek net bir mesaj gönderdi. Villa Park'taki gecede kaleci Suzuki kritik kurtarışlarıyla kalesini gole kapatırken, orta sahada John McGinn'in yaptığı şok presler ve hücum hattının etkinliği farkı getirdi. Fenerbahçe teknik heyeti ve savunması, Villa'nın hızlı geçiş hücumlarına ve temposuna reaksiyon göstermekte yetersiz kaldı."

YAHOO SPORTS: "Villa, rekor kırılan gecede Fenerbahçe ağlarına altı gol bıraktı"

"Aston Villa, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birine imza atarak Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Jackson'ın ön alandaki hareketliliği ve Barkley'nin orta sahadaki bitiriciliği, Türk ekibinin savunma hattını tamamen dağıttı. Bu sonuçla birlikte Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürürken, Fenerbahçe İngiltere deplasmanından ağır bir mağlubiyetle ayrılmış oldu."