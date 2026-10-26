Liderlik koltuğundan düşme hattına. Her şey bir anda tepetaklak oldu

Gençlerbirliği'nin son 7 haftadaki savunma ve hücum performansına kırmızı-siyahlıların kötü gidişatında belirleyici oldu.

Ligde Eyüpspor ve Samsunspor'dan sonra en fazla gol yiyen (18) takım olan Gençlerbirliği, hücumda ise yine en kötü 3. takım pozisyonunda bulunuyor.

Gençlerbirliği, Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'dan sonra en az gol atan (7) takım olarak dikkati çekiyor.