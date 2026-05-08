Ligin son derbisi oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
08.05.2026 14:28
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Trabzonspor ile mücadele edecek. Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele veren Trabzonspor, şansını sürdürebilmek için Beşiktaş karşısında kazanmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR 66 PUANLA 3. SIRADA
Bordo-mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.
TRABZONSPOR'DA BİRÇOK EKSİK VAR
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.
SERGEN YALÇIN GALİBİYETLE VEDA ETMEK İSTİYOR
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.