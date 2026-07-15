Ligleri olmayan ülkeyi şimdi tüm dünya tanıyor, federasyon tek tek futbolcuların peşine düştü
15.07.2026 11:47
Profesyonel ligi olmayan Yeşil Burun Adaları'nın başarı hikayesini gurbetçi futbolcular yazdı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin'e elenen Yeşil Burun Adaları'nın başarısı, futbol kamuoyunun dikkatini bu küçük ada ülkesine çekti.
Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Yeşil Burun Adaları'nın 26 kişilik kadrosunda 15 yurt dışı doğumlu futbolcu yer aldı. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan takım, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Kuzey Atlas Okyanusu'nda, Batı Afrika kıyılarının yaklaşık 450-600 kilometre açığında bulunan bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları, profesyonel bir ligi bulunmamasına rağmen yurt dışında yetişen gurbetçi futbolcuların katkısıyla başarıya ulaşan bir milli takım profili çizerek dikkati çekti.
Brezilyalı spor yayın organı Globo Esporte'nin Yeşil Burun Adaları muhabiri Raphael Bozeo, yaptığı açıklamada, Yeşil Burun'un 10 adadan oluşan bir diaspora ülkesi olduğunu hatta halk arasında diasporaya on birinci ada denildiğini dile getirdi.
Bozeo, "Yeşil Burun Adaları'nın nüfusu yaklaşık 500 bin; buna karşılık dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Yeşil Burun Adalı kökenlilerin sayısı 1 ile 2 milyon. Ülkede yaşayanlardan çok daha fazla Yeşil Burun Adalı yurt dışında bulunuyor." dedi
"İNSANLAR GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR, BOŞ ZAMANLARINDA FUTBOL OYNUYOR"
Ülkede tam anlamıyla profesyonel bir futbol liginin olmadığını belirten Globo Esporte muhabiri, futbolun büyük ölçüde amatör düzeyde oynandığını ifade ederek, şunları söyledi:
"İnsanlar gündüz çalışıyor, boş zamanlarında futbol oynuyor. Sadece futboldan geçimini sağlayan oyuncu sayısı oldukça az. Bu nedenle ABD, Portekiz, İrlanda ve diğer ülkelerde daha rekabetçi futbol ortamlarında yetişen oyuncuları milli takıma kazandırabilmek büyük avantaj sağlıyor."
Adalar arasındaki ulaşım zorluğunun ülkede sporun ve futbolun gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgulayan Yeşil Burun Adalı gazeteci, ülke içinde de bazı yapısal sorunlar bulunduğunu aktardı.
İrlanda'da doğan ve kariyerini Shamrock Rovers takımında sürdüren Roberto Lopes'i örnek veren Bozeo, sözlerini şöyle sürdürdü:
“34 yaşındaki futbolcu milli takımın stoperlerinden biri. İrlanda'da doğdu, babası ise Yeşil Burun Adalı ama Lopes, uzun yıllar boyunca kendi köklerini çok iyi tanımıyordu. Milli takıma katıldıktan sonra yalnızca Yeşil Burun Adaları formasını giymeye başlamadı aynı zamanda kendi geçmişiyle ve ailesinin kökenleriyle de yeniden bağ kurdu. İrlanda Milli Takımı yerine Yeşil Burun Adaları'nı tercih etti. Bunun ardından ülkenin ana dilini öğrenmeye başladı ve babasının doğduğu ülkeyle çok daha güçlü bir ilişki kurdu.”
"FEDERASYON YILLAR BOYUNCA ÇALIŞTI"
Ülkedeki futbol federasyonunun diasporayla yürütülen uzun vadeli çalışmaları olduğunun altını çizen Bozeo, kazanılan başarının aslında beklenen bir sonuç olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Federasyon yıllar boyunca yurt dışında yaşayan ya da yurt dışında doğmuş, ancak Yeşil Burun Adalı ailelerden gelen futbolcuları tek tek tespit edip milli takıma kazandırmak için büyük çaba gösterdi. Amaç, ülkede yetişen futbolcular ile diasporada yaşayan futbolcuları aynı takım altında buluşturmaktı. Burada sıkça kullanılan bir başka ifade de şuydu: " yüzde 1 ihtimal ve yüzde 99 inançla her şeyi başarabiliriz."