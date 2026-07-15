Ligleri olmayan ülkeyi şimdi tüm dünya tanıyor, federasyon tek tek futbolcuların peşine düştü

Adalar arasındaki ulaşım zorluğunun ülkede sporun ve futbolun gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgulayan Yeşil Burun Adalı gazeteci, ülke içinde de bazı yapısal sorunlar bulunduğunu aktardı.

İrlanda'da doğan ve kariyerini Shamrock Rovers takımında sürdüren Roberto Lopes'i örnek veren Bozeo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“34 yaşındaki futbolcu milli takımın stoperlerinden biri. İrlanda'da doğdu, babası ise Yeşil Burun Adalı ama Lopes, uzun yıllar boyunca kendi köklerini çok iyi tanımıyordu. Milli takıma katıldıktan sonra yalnızca Yeşil Burun Adaları formasını giymeye başlamadı aynı zamanda kendi geçmişiyle ve ailesinin kökenleriyle de yeniden bağ kurdu. İrlanda Milli Takımı yerine Yeşil Burun Adaları'nı tercih etti. Bunun ardından ülkenin ana dilini öğrenmeye başladı ve babasının doğduğu ülkeyle çok daha güçlü bir ilişki kurdu.”