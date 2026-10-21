Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille, Avrupa kupalarında Türk takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Fransız takımı, Türk ekipleriyle yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Lille son olarak 13 Ağustos 2024 tarihinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.