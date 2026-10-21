Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa'da hedef galibiyet
21.10.2026 16:24
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Lille ile mücadele edecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa'daki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak maçta Galatasaray, bugün Lille ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar 2 mağlubiyetle 35. sırada bulunuyor. Puanı olmayan Lille de 34. basamakta yer alıyor.
Galatasaray, Sporting'e 3-1, Barcelona'ya da 4-1 kaybederken, Lille ise Real Betis'e 3-2, Arsenal'e 3-0'lık skorlarla yenildi.
Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mücadele bugün TSİ 19.45'te başlayacak. Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Galatasaray'da daha önce Lille'de forma giyen isimler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 2019-2020, Rafael Leao da 2018-2019 sezonunda Lille'de oynadı. Fransız ekibinde de Türk kaleci Berke Özer ile Türk futbolcu Başar Önal yer alıyor.
LEAO'NIN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Galatasaray'da Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun MR ve ileri tetkiklerinde kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi ve bu yüzden Fransa deplasmanında olmayacak.
Takımla antrenmanlara başlayan Wilfried Singo'nun ise Fransa'ya gidecek kadroda yer alması bekleniyor.
LİLLE'NİN, TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI
Lille, Avrupa kupalarında Türk takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Fransız takımı, Türk ekipleriyle yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Lille son olarak 13 Ağustos 2024 tarihinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Lille: Berke, Goffi, Alexsandro, Ngoy, Perraud, Andre, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Bentaleb, Giroud
Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Yunus, Batrakov, Barış Alper ve Osimhen