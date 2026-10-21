Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa'da hedef galibiyet

21.10.2026 16:24

NTV.com.tr - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Lille ile mücadele edecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa'da hedef galibiyet
Reuters

Fransa'daki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak maçta Galatasaray, bugün Lille ile karşılaşacak.

 

Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar 2 mağlubiyetle 35. sırada bulunuyor. Puanı olmayan Lille de 34. basamakta yer alıyor.
 

Galatasaray, Sporting'e 3-1, Barcelona'ya da 4-1 kaybederken, Lille ise Real Betis'e 3-2, Arsenal'e 3-0'lık skorlarla yenildi.
 

Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 1
Reuters

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele bugün TSİ 19.45'te başlayacak. Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. 

 

Galatasaray'da daha önce Lille'de forma giyen isimler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 2019-2020, Rafael Leao da 2018-2019 sezonunda Lille'de oynadı. Fransız ekibinde de Türk kaleci Berke Özer ile Türk futbolcu Başar Önal yer alıyor.

LEAO'NIN SAKATLIĞI BULUNUYOR 2
Reuters

LEAO'NIN SAKATLIĞI BULUNUYOR

 

Galatasaray'da Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun MR ve ileri tetkiklerinde kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi ve bu yüzden Fransa deplasmanında olmayacak. 

 

Takımla antrenmanlara başlayan Wilfried Singo'nun ise Fransa'ya gidecek kadroda yer alması bekleniyor.

LİLLE'NİN, TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI 3
Reuters

LİLLE'NİN, TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Lille, Avrupa kupalarında Türk takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Fransız takımı, Türk ekipleriyle yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 

 

Lille son olarak 13 Ağustos 2024 tarihinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER 4
Reuters

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Berke, Goffi, Alexsandro, Ngoy, Perraud, Andre, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Bentaleb, Giroud

 

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Yunus, Batrakov, Barış Alper ve Osimhen