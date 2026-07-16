Lionel Messi, İngiltere maçına damga vurdu. Sadece 7 dakika yetti
16.07.2026 00:22
Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi deviren Arjantin'de kaptan Lionel Messi, maça imzasını attı.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.
Müsabakada 1-0 geriye düşen Arjantin, son bölümde bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu skorun ardından Tangocular, adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.
MESSI'YE 7 DAKİKA YETTİ
Normal sürenin son 5 dakikasına 1-0 geride giren Arjantin'de kaptan Lionel Messi, sazı eline aldı.
İLK ASİSTİ FİTİLİ ATEŞLEDİ
39 yaşındaki futbolcu, 85. dakikada Enzo Fernandez'in attığı golde asistini yaptı. Korneri pasla kullanan tecrübeli yıldız, yeniden kendisine gelen topu ceza yayı üzerindeki Enzo Fernandez'e gönderdi. Kontrolü sonrası çok düzgün bir vuruş yapan Enzo Fernandez, durumu 1-1'e getirdi.
90+2'DE TERS AYAKLA YAPTI
90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Messi, rakibinin üstüne gitti ve çizgiye inerek sağ ayağıyla ortasını yaptı. Yıldız futbolcunun ortasını Lautaro Martinez kafasıyla tamamladı ve Arjantin'i 2-1 öne geçirdi.
BAŞROLDE O VAR
Lionel Messi, son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta uzatma dahil olmak üzere sadece 7 dakikada Arjantin'i 2-1 öne geçirerek büyük zaferde başrol oynadı.