Lionel Messi, İngiltere maçına damga vurdu. Sadece 7 dakika yetti

39 yaşındaki futbolcu, 85. dakikada Enzo Fernandez'in attığı golde asistini yaptı. Korneri pasla kullanan tecrübeli yıldız, yeniden kendisine gelen topu ceza yayı üzerindeki Enzo Fernandez'e gönderdi. Kontrolü sonrası çok düzgün bir vuruş yapan Enzo Fernandez, durumu 1-1'e getirdi.