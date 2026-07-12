Lionel Messi, kırılmadık rekor bırakmıyor. 10 dakikada Dünya Kupası tarihine geçti

Messi daha önce 2006, 2010 ve 2014 yıllarında düzenlenen turnuvalarda 1'er, 2018'deki organizasyonda 2, 2022'deki Dünya Kupası'nda 3 asist yapmıştı. Halihazırda 2026'da düzenlenen turnuvada 2 asisti bulunan Messi, toplamda 10 asistle yeni bir rekorun sahibi oldu.