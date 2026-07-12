Lionel Messi, kırılmadık rekor bırakmıyor. 10 dakikada Dünya Kupası tarihine geçti
12.07.2026 04:29
Son Güncelleme: 12.07.2026 04:31
Lionel Messi, Arjantin ile İsviçre'nin karşı karşıya geldiği maçta yeni bir rekora imza attı.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Kansas City Stadı'nda oynanan müsabakada Güney Amerika ekibinin yıldızı Lionel Messi tarihe geçti.
ASİSTİNİ YAPTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Messi, 10. dakikada takımının attığı golde asisti yapan isim oldu.
Kazanılan kornerde ceza sahasına ortasını yapan Messi'nin ikramını Mac Allister geri çevirmedi ve skoru 1-0'a getiren golü attı.
DÜNYA KUPASI TARİHİNDE İLK
Bu gol sonrası 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki asist sayısını 2'ye yükselten Lionel Messi, turnuva tarihine adını yazdırdı.
39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Dünya Kupası tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.
Messi daha önce 2006, 2010 ve 2014 yıllarında düzenlenen turnuvalarda 1'er, 2018'deki organizasyonda 2, 2022'deki Dünya Kupası'nda 3 asist yapmıştı. Halihazırda 2026'da düzenlenen turnuvada 2 asisti bulunan Messi, toplamda 10 asistle yeni bir rekorun sahibi oldu.
TURNUVADA BİR REKORU DAHA VAR
Ayrıca Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı gollerle birlikte güncel olarak gol sayısını 21'e yükseltmiş ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını eline almıştı.