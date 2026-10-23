Lionel Messi yine tarihe geçti. Asturias Prensesi Ödülü'nü alan ilk futbolcu oldu

Asturias Prensesi Ödülü, dünya çapında spor dünyasına olağanüstü katkılar sağlayan isimlere veriliyor. Ödül komitesi, efsane oyuncunun sadece sahadaki benzersiz başarılarını değil, Leo Messi Vakfı aracılığıyla dezavantajlı çocukların sağlık ve eğitimine sunduğu küresel katkıları da gerekçe göstererek bu ödülü Messi'ye layık gördü.



Lionel Messi, ödülün uzun tarihi boyunca bireysel olarak bu ödülü kazanan ilk futbolcu olarak adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdı. Ödül daha önce futbol branşında sadece 2010'da İspanya milli takımına, 2012'de ise Xavi Hernandez ve Iker Casillas'a ortaklaşa verilmişti.