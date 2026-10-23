Lionel Messi yine tarihe geçti. Asturias Prensesi Ödülü'nü alan ilk futbolcu oldu
23.10.2026 21:50
Spora olağanüstü katkı yapan isimlere verilen Asturias Prensesi Ödülü, Lionel Messi'ye verildi. Messi, toplamda 1000 ödüle ulaşarak bir rekor daha kırdı.
TÖRENE EŞİ ANTONELA ROCCUZZO İLE BİRLİKTE KATILDI
Yaşayan futbol efsanesi Lionel Messi, İspanya’nın en prestijli onurlarından biri kabul edilen 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü’nü (Premio Princesa de Asturias de los Deportes) Oviedo kentindeki tarihi Teatro Campoamor'da düzenlenen görkemli bir törenle teslim aldı.
Messi'ye ödülü bizzat ödülün hamisi olan tahtın varisi Asturias Prensesi Leonor tarafından verildi. Törene İspanya Kraliyet ailesi de katıldı.
Eşi Antonela Roccuzzo ile birlikte törende yer alan Lionel Messi, aldığı bu ödülle birlikte kariyerindeki toplam bireysel ödül sayısını 1.000’e çıkararak kırılması imkansız yeni bir dünya rekoruna imza attı.
FUTBOL TARİHİNDE DE BİR İLK YAŞANDI
Asturias Prensesi Ödülü, dünya çapında spor dünyasına olağanüstü katkılar sağlayan isimlere veriliyor. Ödül komitesi, efsane oyuncunun sadece sahadaki benzersiz başarılarını değil, Leo Messi Vakfı aracılığıyla dezavantajlı çocukların sağlık ve eğitimine sunduğu küresel katkıları da gerekçe göstererek bu ödülü Messi'ye layık gördü.
Lionel Messi, ödülün uzun tarihi boyunca bireysel olarak bu ödülü kazanan ilk futbolcu olarak adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdı. Ödül daha önce futbol branşında sadece 2010'da İspanya milli takımına, 2012'de ise Xavi Hernandez ve Iker Casillas'a ortaklaşa verilmişti.
ÖDÜLÜ AĞUSTOS AYINDA VEFAT EDEN BABASINA ADADI
Törende oldukça duygusal bir konuşma yapan Lionel Messi, södülü, geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden babası Jorge Messi’ye adadı.
Yıldız oyuncu, “Ödülün bana verileceği haziran ayında ilk açıklandığında babam buna çok sevinmiş ve gurur duymuştu. Bu ödülü ona ithaf ediyorum. Eminim o da şu an bir yerlerden beni izliyor ve benimle büyük bir mutluluk paylaşıyordur” dedi.
39 yaşındaki Arjantinli süperstar, tören sonunda salonu dolduran yüzlerce davetli ve hayranı tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.