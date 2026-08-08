Lionel Messi'nin acı günü. Jorge Messi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz haziran ayında da sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlarla gündeme gelen Jorge Messi hakkındaki açıklama ailesinden gelmişti. Jorge Messi'nin sağlık sorunu yaşadığı ve tedavisinin devam ettiği duyurulmuştu.

Oğlunun furbol kariyerinde önemli bir etkisi olan Jorge Messi, futbolcunun en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu.