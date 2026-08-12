Lionel Messi'nin duygusal paylaşımına Cristiano Ronaldo'dan destek
12.08.2026 17:41
Yakın zamanda babasını kaybeden Lionel Messi'nin paylaşımına Cristiano Ronaldo yorum yaptı.
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin babası, yakın zamanda hayatını kaybetmişti.
Arjantinli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kullandığı sözlerle hayranlarını etkiledi.
"YAPAMADIM BABA"
Messi'nin paylaşımında şu sözler yer aldı:
"Baba, gittiğine hala inanamıyorum. Düşmüyorum, daha doğrusu düşmek istemiyorum. Seni bir daha göremeyecek olmanın düşüncesi bile çok zor. Hala konuşacağımızı sanıyordum. İyi olduğunu ve en iyisinin senin için bu olduğunu söylüyordun."
"Benden sürekli son Dünya Kupası'nı oynamamı istiyordun. Başlamasına birkaç gün kala bir turnuvada oynamayacağımı düşündüğüm zamanlardı. Ama annem bana daha iyi olacağımı ve seyahat edebilecek kadar iyi durumda olacağımı söylüyordu. Ben de sana finale kadar geleceğimizi, böylece senin de seyahat edebileceğini söylüyordum."
"Her maç bittiğinde senden gelecek mesajı bekliyor ve seni özlüyordum. İşte o zaman durumun gerçekten kötü olduğunu fark ettim. Yine de mümkün olduğunca ileri gitmeyi, sana zaman ayırmayı ve bir maçımı izlemeni sağlamayı düşünmeye devam ettim. Finale ulaştık ama sen orada olamadın. Onu kazanıp sana götürmek ve sana yeni bir kupa göstermek istiyordum. Yapamadım, kardeşlerim de bana izin vermiyordu. Bu kez fiziksel olarak kendime karşı mücadele etmeye çalıştım ama başaramadım. Hiçbir zaman kendimi iyi hissedemedim."
"NEDEN DAYANAMADIN?"
"Finali penaltılarla kaybettiğimizi düşünüyordun. Yaşananların hiçbirini konuşamadık. Sen hiçbir şeyin tadını çıkaramadın. Şampiyon olamadık ama her maçtan birlikte keyif aldığımızı sen bilmiyordun. Bir kez daha haklıydın, orada olmalı ve oynamalıydım. Bunları sana anlatıyorum çünkü konuşamadığımız tek şey buydu; geri kalan her şeyi zaten biliyorsun. Her gün konuşuyorduk ve taahhütlerim sayesinde ne zaman görüşebileceğimizi de görüyorduk."
"Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Ben sadece futbol oynardım ve bunu daha uzun süre yapmaya nasıl devam edeceğim konusunda birçok şüphem var. En başından beri yanımdaydın, sona çok az kalmıştı. Neden o kadar daha dayanmadın da sonunda birlikte bitiremedik? Senin mutluluğunun aileni, eşini, çocuklarını iyi görmekten ve en önemlisi, diğerlerinin seni benim maçlarımı izlerken görmemesinden geçtiğini biliyorum... Ben küçükken de hep böyleydi. Beni bütün antrenmanlara götürürdün. İşe yeni başladığında ise çok çalıştığın için beni çoğu zaman annem götürürdü."
"HER ZAMAN YANIMDA OLACAKSIN"
"Elbette maçların hiçbirini kaçırmazdın. Beni izlerken nasıl acı çektiğini ve nasıl keyif aldığını hatırlıyorum. Her ne kadar bana hiçbir zaman çok fazla iltifat etmesen de... Sen benim babam, arkadaşım ve menajerimdin. Her an olmam gereken kişi olmamı sağlayan ve hiçbir konuda yanılmayan kişi hep sendin. Bazı sitemlerin veya tartışmalarımızın ötesinde her zaman yanımda oldun. Sonunda, senin dediğin gibi şekillenmeye başladım."
“Seni çok özleyeceğim ama her zaman yanımda olacaksın. Özellikle de çocuklarımın eğitiminde çünkü bana öğrettiğin her şeyi ben de onlara öğreteceğim. Huzur içinde uyu ve bizi yukarıdan, burada yaptığın gibi koru. Her şey için teşekkür ederim.
Seni seviyorum, baba."
RONALDO'DAN DESTEK
Lionel Messi'nin yıllardır futbolda en büyük rekabetçisi olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo da bu paylaşıma yanıt verdi.
Ronaldo'nun yorumunda "Bu zor zamanda sana ve ailene en içten sevgilerimi gönderiyorum Leo. Güçlü kal." sözleri yer aldı.