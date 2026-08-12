Lionel Messi'nin duygusal paylaşımına Cristiano Ronaldo'dan destek

Messi'nin paylaşımında şu sözler yer aldı:

"Baba, gittiğine hala inanamıyorum. Düşmüyorum, daha doğrusu düşmek istemiyorum. Seni bir daha göremeyecek olmanın düşüncesi bile çok zor. Hala konuşacağımızı sanıyordum. İyi olduğunu ve en iyisinin senin için bu olduğunu söylüyordun."

"Benden sürekli son Dünya Kupası'nı oynamamı istiyordun. Başlamasına birkaç gün kala bir turnuvada oynamayacağımı düşündüğüm zamanlardı. Ama annem bana daha iyi olacağımı ve seyahat edebilecek kadar iyi durumda olacağımı söylüyordu. Ben de sana finale kadar geleceğimizi, böylece senin de seyahat edebileceğini söylüyordum."

"Her maç bittiğinde senden gelecek mesajı bekliyor ve seni özlüyordum. İşte o zaman durumun gerçekten kötü olduğunu fark ettim. Yine de mümkün olduğunca ileri gitmeyi, sana zaman ayırmayı ve bir maçımı izlemeni sağlamayı düşünmeye devam ettim. Finale ulaştık ama sen orada olamadın. Onu kazanıp sana götürmek ve sana yeni bir kupa göstermek istiyordum. Yapamadım, kardeşlerim de bana izin vermiyordu. Bu kez fiziksel olarak kendime karşı mücadele etmeye çalıştım ama başaramadım. Hiçbir zaman kendimi iyi hissedemedim."