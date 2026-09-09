Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması Liverpool-Atletico Madrid maçıyla ekran başına kilitleyecek. İngiliz futbolunun köklü temsilcisi Liverpool, İspanya’nın çetin ekibi Atletico Madrid’i evinde ağırlıyor. Peki, Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?