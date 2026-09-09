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Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

09.09.2026 16:14

NTV - Haber Merkezi

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Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.

Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç
Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması Liverpool-Atletico Madrid maçıyla ekran başına kilitleyecek. İngiliz futbolunun köklü temsilcisi Liverpool, İspanya’nın çetin ekibi Atletico Madrid’i evinde ağırlıyor. Peki, Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-ATLETICO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 1
Reuters

LIVERPOOL-ATLETICO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool-Atletico Madrid maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Anfield'da oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

LİVERPOOL REKABETTE ÜSTÜN 2
Reuters

LİVERPOOL REKABETTE ÜSTÜN

Liverpool, Atlético Madrid'e karşı oynadığı son üç UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamını kazandı. İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir rakibe karşı üst üste dört mağlubiyet almadı.

MUHTEMEL 11'LER 3
Reuters

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Aroujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak.

 

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Simeone, Lookman, Baena, Alvarez.