Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç
09.09.2026 16:14
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması Liverpool-Atletico Madrid maçıyla ekran başına kilitleyecek. İngiliz futbolunun köklü temsilcisi Liverpool, İspanya’nın çetin ekibi Atletico Madrid’i evinde ağırlıyor. Peki, Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LIVERPOOL-ATLETICO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Liverpool-Atletico Madrid maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Anfield'da oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
LİVERPOOL REKABETTE ÜSTÜN
Liverpool, Atlético Madrid'e karşı oynadığı son üç UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamını kazandı. İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir rakibe karşı üst üste dört mağlubiyet almadı.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Aroujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak.
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Simeone, Lookman, Baena, Alvarez.