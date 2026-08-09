Liverpool-Monaco hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool'da yeni sezon öncesi son sınav
09.08.2026 14:26
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde son sınavına Fransa ekibi Monaco karşısında çıkacak. Geçtiğimiz hafta Leeds United'a karşı 4-2 mağlup olan Liverpool bu hafta Monaco karşısında kazanmak ve yeni sezona moralli başlamak istiyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Liverpool-Monaco hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool-Monaco maçı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Futbolseverler, 2026-2027 sezonu öncesinde son hazırlık maçlarını büyük bir keyifle takip etmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesinde son sınavlarına çıkacak olan Liverpool ve Monaco, sahadan galip ayrılmak ve taraftarlarını sevindirmek istiyor. Peki, Liverpool-Monaco hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LİVERPOOL-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool ile Monaco arasındaki hazırlık karşılaşması 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.
Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma Liverpool'un resmi yayın platformu LFCTV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.