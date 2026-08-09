Liverpool-Monaco hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool'da yeni sezon öncesi son sınav

Liverpool-Monaco maçı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Futbolseverler, 2026-2027 sezonu öncesinde son hazırlık maçlarını büyük bir keyifle takip etmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesinde son sınavlarına çıkacak olan Liverpool ve Monaco, sahadan galip ayrılmak ve taraftarlarını sevindirmek istiyor. Peki, Liverpool-Monaco hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?