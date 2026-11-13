Londra Belediye Başkanı Sadık Khan 30 yıllık Galatasaraylı çıktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptığını kaydeden Khan, şunları söyledi: “Liverpool'un Galatasaray ile finale kadar karşılaşmamasını umuyorum. Ancak bu yıl tarihe geçebiliriz. Ben uğurlu bir tılsımım ve bu yüzden her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Başkana bir şey söylemek isterim. Belki kendisi bunun farkında değildir ama bu röportajı izleyenler biliyor ki Galatasaray taraftarları yalnızca İstanbul'da ya da Türkiye'de değil. Londra'da ve dünyanın dört bir yanında da Galatasaray taraftarı var. Londra'da bununla gurur duyuyorum. Londra'da Türk kökenli 500 binden fazla vatandaşımız var. Bunların arasında Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban da bulunuyor. Onun birinci takımı Galatasaray, ikinci takımı ise Arsenal. Arsenal'i tuttuğu için onu affediyorum. Çünkü Mete, Galatasaray'ı da destekliyor. İkimiz de bu muhteşem statta bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üst üste beşinci şampiyonluk için yeniden buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”