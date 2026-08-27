Lyon-Fenerbahçe maçı bitti, saha içi karıştı. Guendouzi'ye saldırı girişimi

Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin sevinci sonrası Lyon'un futbolcuları, Fransız futbolcunun üzerine koştu.

Rakiplerinin arasında kalan Guendouzi'nin yardımına takım arkadaşları koştu. Tüm takım, Guendouzi'nin yanına giderken, İsmail Yüksek ve birkaç futbolcunun oyuncuyu korumaya aldığı görüldü.