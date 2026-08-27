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Lyon-Fenerbahçe maçı bitti, saha içi karıştı. Guendouzi'ye saldırı girişimi

27.08.2026 00:14

Son Güncelleme: 27.08.2026 00:33

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin Lyon'u elediği maçın ardından saha içi karıştı, ev sahibi ekibin futbolcuları Matteo Guendouzi'nin üzerine koştu.

Lyon-Fenerbahçe maçı bitti, saha içi karıştı. Guendouzi'ye saldırı girişimi
NTV

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız temsilcisi Lyon'a konuk oldu.

 

Sarı-lacivertliler, Groupama Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ 1
Anadolu Ajansı

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

GUENDOUZI'YE KOŞTULAR 2
Resmi Kurum

GUENDOUZI'YE KOŞTULAR

Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin sevinci sonrası Lyon'un futbolcuları, Fransız futbolcunun üzerine koştu.

 

Rakiplerinin arasında kalan Guendouzi'nin yardımına takım arkadaşları koştu. Tüm takım, Guendouzi'nin yanına giderken, İsmail Yüksek ve birkaç futbolcunun oyuncuyu korumaya aldığı görüldü.

Lyon-Fenerbahçe maçı bitti, saha içi karıştı. Guendouzi'ye saldırı girişimi 3
Sosyal Medya

Ayrıca oyuncuların soyunma odası tüneline gittiği esnada Matteo Guendouzi'nin Lyon taraftarıyla atıştığı görüldü. Lyon'dan bir yetkilinin Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya çalıştığı da kameralara yansıdı.

Lyon-Fenerbahçe maçı bitti, saha içi karıştı. Guendouzi'ye saldırı girişimi 4
Sosyal Medya

Daha sonra güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle gerginlik sona erdi ve Fenerbahçeli futbolcular, soyunma odasının yolunu tuttu.

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